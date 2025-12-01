Rekordowe zamówienie sprzętu dla szkół. Start dystrybucji

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło rozpoczęcie dystrybucji sprzętu komputerowego do szkół w całej Polsce. Jak poinformował wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski, rozstrzygnięto jedno z największych zamówień publicznych w obszarze edukacji cyfrowej – zakup łącznie 735 tys. urządzeń: laptopów, laptopów przeglądarkowych oraz tabletów. Łączna wartość inwestycji przekroczyła 1,66 mld zł.

Wiceminister podkreślił, że to największy projekt doposażenia szkół w technologie cyfrowe w historii polskiego systemu edukacji, a jego realizacja pozwoli znacząco przyspieszyć transformację cyfrową w placówkach oświatowych.

Jakie urządzenia trafią do uczniów? Szczegółowy podział sprzętu

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez resort, do szkół trafią:

404 250 laptopów – przeznaczonych do codziennej pracy na lekcjach i realizacji projektów edukacyjnych,

110 250 laptopów przeglądarkowych (chromebooków) – idealnych do pracy w chmurze, nauki programowania i zajęć informatycznych,

220 500 tabletów – wspierających naukę mobilną, lekcje terenowe, edukację multimedialną i tworzenie treści elektronicznych.

Łączny budżet na zakup sprzętu wyniósł maksymalnie 1 734 297 915 zł, a fakt, że finalnie wydano ok. 1,66 mld zł, świadczy o oszczędnościach osiągniętych podczas przetargu.

Cel inwestycji: wyrównywanie szans i dostęp do nowoczesnych technologii

Według wiceministra Olszewskiego projekt ma kluczowe znaczenie dla budowy kompetencji przyszłości. Dzięki nowemu sprzętowi uczniowie z każdego regionu kraju – także z mniejszych miejscowości – zyskają dostęp do narzędzi odpowiadających współczesnym standardom edukacji cyfrowej.

Technologie te mają umożliwić:

rozwijanie umiejętności cyfrowych od najmłodszych lat,

korzystanie z metod projektowych i pracy w chmurze,

wyrównywanie różnic w dostępie do narzędzi edukacyjnych,

przygotowanie do zawodów wymagających zaawansowanych kompetencji technicznych.

Kolejne inwestycje już w przygotowaniu. STEM, AI i edukacja zdalna

Resort cyfryzacji zapowiedział, że obecna dystrybucja sprzętu to dopiero pierwszy etap dużego programu modernizacji edukacji. W kolejnych miesiącach startować będą następne projekty finansowane z KPO, m.in.:

nowoczesne pracownie STEM (nauki ścisłe i techniczne),

laboratoria sztucznej inteligencji,

sale do profesjonalnej nauki zdalnej, wyposażone w kamery, mikrofony i narzędzia interaktywne.

Celem jest stworzenie w szkołach środowiska edukacyjnego zbliżonego do warunków pracy współczesnych inżynierów, programistów i twórców technologii.

Wykorzystanie sprzętu w szkołach. Możliwość udostępnienia uczniom

Jak przypomina Ministerstwo Cyfryzacji, urządzenia będą przede wszystkim wykorzystywane podczas zajęć szkolnych. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest jednak wypożyczenie sprzętu uczniowi – na zasadach obowiązujących w danej placówce. Ma to zapewnić wsparcie przede wszystkim tych, którzy nie mają dostępu do odpowiedniej technologii w domu.

Finansowanie z KPO. Wspólny projekt MC i MEN

Cała inwestycja jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a realizowana we współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Łącznie na cyfryzację szkół w ramach KPO przeznaczonych zostanie ponad 6 mld zł, co oznacza największy w historii impuls rozwojowy dla polskiej edukacji.