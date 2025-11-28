Coraz więcej wolnych miejsc w przedszkolach

Warszawa mierzy się z gwałtownym spadkiem liczby dzieci w wieku przedszkolnym. Tylko w listopadzie w miejskich placówkach pozostało prawie 3 tys. wolnych miejsc. Prognozy wskazują, że w roku szkolnym 2028/2029 będzie o ponad 15 tys. przedszkolaków mniej niż obecnie. To efekt niżu demograficznego — w stolicy liczba urodzeń spadła z 19,5 tys. w 2017 roku do niespełna 12 tys. dziś.

Przedszkola jednooddziałowe zaniką jako pierwsze

Największe problemy widać w Śródmieściu, gdzie działa wiele małych placówek z jednym lub dwoma oddziałami. Miasto zapowiada ich wygaszanie. Przedszkola przy Emilii Plater, Nowogrodzkiej i Rozbrat mają zbyt mało dzieci, a koszty utrzymania przewyższają potrzeby. W jednej z placówek liczba pracowników przekracza liczbę podopiecznych.

Część budynków zostanie przeznaczona na inne funkcje publiczne – m.in. rehabilitację dziecięcą czy rozszerzenie działalności sąsiednich przedszkoli.

Praga Południe: jedne przedszkola zamykają, inne powstaną

Praga Południe to przykład dzielnicy o bardzo zróżnicowanej sytuacji. Na Saskiej Kępie spada liczba przedszkolaków, dlatego najstarsza lokalna placówka – "Saski Zakątek" – nie będzie prowadzić nowych naborów. Jednocześnie na Gocławiu i Kamionku potrzebne są kolejne miejsca, bo powstają nowe osiedla mieszkaniowe.

Likwidowane będą też kosztowne oddziały zamiejscowe przedszkoli działające w wynajmowanych lokalach. Dzieci trafią do placówek stacjonarnych.

Bielany także tną ofertę

Na Bielanach wygaszona zostanie m.in. placówka "Wróbelek Elemelek". Analizy wykazały, że modernizacja budynku przy szybko malejącej liczbie dzieci byłaby nieopłacalna. Obiekt ma zostać wykorzystany na potrzeby instytucji społecznych i przyszłej szkoły muzycznej. Podobne zmiany czekają przedszkole „Zaczarowany Świat”, które przekształci się w przedszkole specjalne – w dzielnicy gwałtownie rośnie liczba dzieci z orzeczeniami.

Więcej oddziałów specjalnych

Miasto planuje rozwój przedszkoli specjalnych i oddziałów specjalnych w placówkach integracyjnych. Liczba dzieci z orzeczeniami rośnie błyskawicznie – w ciągu dekady potroiła się i przekroczyła już 20 tys. Przenoszenie oddziałów do placówek integracyjnych ma skrócić dojazdy i wspierać inkluzję najmłodszych.

Rekrutacja wcześniej i nowe inwestycje

Warszawa przesunie rekrutację do przedszkoli na przełom stycznia i lutego. Zapowiada także kampanię informacyjną zachęcającą do korzystania z oferty miejskich placówek. W planach jest budowa pięciu nowych przedszkoli – m.in. w Ursusie, Wawrze, na Bemowie i Pradze Południe. Jednocześnie miasto podkreśla, że utrzymanie przedszkoli to duże obciążenie finansowe – tylko w 2025 roku wydatki przekroczą 2,4 mld zł.