Podczas gdy średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2025 r. wynosiła 8769 zł brutto, absolwenci najbardziej pożądanych kierunków technologicznych wchodzą na rynek pracy z pensjami w przedziale 13–17 tys. zł. Kilka lat doświadczenia może pozwolić im sięgnąć nawet 31 tys. zł miesięcznie.

Technologie – złota karta dla młodych specjalistów

Najbardziej opłacalne kierunki studiów łączą dziś wiedzę technologiczną z umiejętnością analizy danych. Informatycy i specjaliści Data Science z czołowych uczelni technicznych w Polsce startują z naprawdę wysokimi pensjami. Na przykład absolwenci informatyki na Politechnice Warszawskiej zarabiają średnio prawie 17 tys. zł brutto, a ci, którzy kończą Data Science na AGH, wchodzą na rynek z ponad 13 tys. zł w kieszeni.

Na rynku pracy różnica w zarobkach staje się jeszcze bardziej widoczna, gdy spojrzymy na średnie pensje na poziomie mid- i senior-specialistów. Data Engineerzy, AI/ML Engineerzy czy Full-stack Developerzy mogą liczyć nawet na 28–31 tys. zł miesięcznie. Choć tempo wzrostu wynagrodzeń nieco wyhamowało – obecnie rośnie około 5–7% rocznie – to właśnie kompetencje w obszarze sztucznej inteligencji, analityki danych i inżynierii oprogramowania pozostają najbardziej pożądane.

Mikołaj Makowski z Devire podkreśla, że dynamika rynku IT w Polsce pozostaje imponująca. W pierwszym kwartale 2025 r. wartość projektów technologicznych wzrosła aż o 64% w porównaniu z rokiem ubiegłym, co w dużej mierze wynika z rosnącego znaczenia AI w procesach biznesowych, modernizacji systemów ERP i CRM oraz rozwoju centrów badawczo-rozwojowych.

Konsultanci i specjaliści biznesowi na fali

Zaskakująco, największe wzrosty płac nie zawsze dotyczą programistów. Coraz bardziej opłacalnym segmentem stają się konsultanci i specjaliści od aplikacji biznesowych. SAP Consultant, Microsoft Dynamics Consultant czy senior Salesforce Developer to dziś zawody, które zapewniają imponujące wynagrodzenia. SAP Functional Consultant w wersji senior zarabia od 22 do 30 tys. zł, a ABAP Developer może osiągnąć nawet 30 tys. zł w zależności od doświadczenia.

Eksperci zwracają uwagę, że rozwój tego segmentu będzie kontynuowany, m.in. dzięki globalnej migracji do SAP S/4HANA oraz rosnącej popularności systemów Dynamics i Salesforce. Nie ustępuje też obszar cyberbezpieczeństwa – specjaliści od Cloud Security i IAM pozostają w czołówce najlepiej płatnych ról na rynku.

Techniczne kierunki poza IT wciąż opłacalne

Nie tylko IT gwarantuje atrakcyjne zarobki. Absolwenci kierunków technicznych, takich jak górnictwo, geoinżynieria czy inżynieria obliczeniowa, również mogą liczyć na wysokie wynagrodzenia. Studenci górnictwa i geologii w PŚl lub PWr startują z pensją powyżej 14 tys. zł. Inżynieria obliczeniowa na UW oraz geoinformatyka na AGH również zapewniają solidny start zawodowy, pokazując, że wysoce wyspecjalizowane umiejętności techniczne wciąż są na wagę złota.

Kierunki medyczne z wysokim potencjałem

Dużą niespodzianką zestawienia ELA są kierunki medyczne. Pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne już w pierwszych latach pracy oferują wynagrodzenia przekraczające 14 tys. zł brutto. Deficyt wykwalifikowanych kadr sprawia, że pensje rosną dynamicznie, a absolwenci medycyny mogą liczyć na stabilny i opłacalny start kariery.

Klucz do sukcesu – specjalizacja

Dane ELA i raport Devire pokazują jasno, że dziś na rynku pracy liczą się specjalistyczne kompetencje. Niezależnie od branży, najlepiej opłacani absolwenci to osoby, które rozumieją technologie, potrafią pracować z danymi i rozwijają swoje unikalne umiejętności zawodowe. Ci, którzy od początku stawiają na specjalizację, mają największe szanse na wysokie wynagrodzenie i satysfakcjonującą karierę w kolejnych latach.