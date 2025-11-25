Nowy projekt MEN: poradnik, który ma uczyć bezpieczeństwa

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że finalizuje prace nad nową wersją „Poradnika bezpieczeństwa”, tym razem przygotowaną specjalnie z myślą o młodszych odbiorcach. Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, występując na antenie TVN24, podkreśliła, że celem dokumentu jest stworzenie materiału, który dzieci będą w stanie samodzielnie zrozumieć i wykorzystać w praktyce.

Reklama

Resort już wcześniej zapowiadał opracowanie osobnej wersji publikacji dla dzieci i nastolatków. Coraz więcej uwagi poświęca się tematyce bezpieczeństwa oraz edukacji dotyczącej reagowania na różne rodzaje zagrożeń — zarówno naturalnych, jak i tych związanych z sytuacją geopolityczną.

Wspólne działania trzech ministerstw

Prace nad poradnikiem realizowane są we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. W proces tworzenia treści zaangażowano blisko 60 ekspertów: specjalistów od zarządzania kryzysowego, psychologów, strażaków, ratowników medycznych i przedstawicieli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Publikacja jest inspirowana zagranicznymi rozwiązaniami, w tym szwedzkim poradnikiem „If Crisis or War Comes”, który od lat służy obywatelom jako kompendium wiedzy o reagowaniu w trudnych sytuacjach. Polski poradnik, podobnie jak skandynawski odpowiednik, ma pełnić funkcję przystępnego przewodnika, pomagającego zachować spokój i podejmować właściwe decyzje w momentach zagrożenia.

Reklama

Co dzieci znajdą w „Poradniku bezpieczeństwa”?

W aktualnej, 54-stronicowej wersji poradnika, dostępnej w internecie, znajduje się szeroki zestaw praktycznych wskazówek. Zawartość ta będzie dostosowana językowo i wizualnie tak, aby młodsi odbiorcy mogli z niej korzystać bez wsparcia dorosłych. W poradniku opisane są m.in.:

rodzaje sygnałów alarmowych i ich znaczenie,

komunikaty ostrzegawcze, które mogą pojawić się w przestrzeni publicznej,

podstawowe informacje dotyczące systemu obrony państwa i roli różnych instytucji,

instrukcje dotyczące udzielania pierwszej pomocy,

zasady bezpiecznego zachowania podczas pożaru, powodzi, wichury, skażenia chemicznego czy ataku z powietrza,

lista telefonów alarmowych wraz z opisem, kiedy i jak z nich korzystać.

Nowa wersja, adresowana do dzieci, ma zawierać również dodatkowe ilustracje, infografiki i przykłady codziennych sytuacji, które ułatwią zrozumienie treści. Eksperci pracują także nad takim sposobem przekazywania wiedzy, który nie będzie powodował niepotrzebnego lęku, lecz nauczy młodych ludzi świadomego i odpowiedzialnego działania.

Dlaczego taki poradnik jest potrzebny?

Wiceministra Piechna-Więckiewicz podkreśliła, że edukacja dotycząca bezpieczeństwa powinna być traktowana jako niezbędny element szkolnego programu. Ostatnie lata pokazały, że zagrożenia mogą przychodzić niespodziewanie — pandemia, ekstremalne zjawiska pogodowe czy rosnące napięcia międzynarodowe sprawiają, że potrzebne są rzetelne materiały, które w prosty sposób wyjaśnią, jak reagować w trudnych sytuacjach.

Resort przewiduje, że poradnik stanie się materiałem wspierającym nauczycieli podczas zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowawczych. Ma również służyć rodzicom, którzy chcą porozmawiać z dziećmi o tematach trudnych, ale ważnych.

Gdzie dostępna będzie publikacja?

Obecna wersja poradnika dla dorosłych jest dostępna od sierpnia w wersji elektronicznej na stronie rządowej. Podobnie ma być z wersją dla dzieci i młodzieży — dokument ma zostać udostępniony bezpłatnie, a MEN nie wyklucza także przygotowania edycji drukowanej dla szkół.