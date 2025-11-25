Kluczowe zmiany w arkuszach organizacyjnych – rezygnacja z opinii kuratora

W opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie rozporządzenia MEN zaproponowano znaczące uproszczenie procedury zatwierdzania arkuszy organizacyjnych. Resort edukacji chce zlikwidować obowiązek uzyskiwania opinii kuratora oświaty dla arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

Wyjątek pozostawiono wyłącznie dla szkół artystycznych – ich arkusze nadal będą wymagać opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Obowiązek przekazywania zatwierdzonych arkuszy organowi nadzoru

Jednocześnie projekt przewiduje wprowadzenie nowej procedury – organ prowadzący szkołę lub przedszkole będzie zobligowany do przekazania zatwierdzonego arkusza organizacji do organu nadzoru pedagogicznego.

Ma to usprawnić przepływ informacji oraz umożliwić bieżące monitorowanie sposobu organizacji pracy placówek oświatowych.

Nowe przepisy od 1 stycznia 2026 roku

Zmiany wynikają z ustawy z 21 listopada 2025 r. i zgodnie z projektem mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.. Oznacza to, że już wiosną 2026 roku dyrektorzy szkół będą przygotowywać arkusze organizacyjne według nowych zasad.

Nowa definicja ramowych planów nauczania a zawartość arkusza

W uzasadnieniu do projektu MEN podkreśla, że dostosowanie arkuszy organizacyjnych jest konieczne ze względu na wprowadzenie nowej definicji ramowych planów nauczania.

W arkuszu będą musiały znaleźć się m.in.:

tygodniowy wymiar godzin zajęć fakultatywnych, jeśli zostały przewidziane w podstawie programowej,

liczba godzin przeznaczonych na pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Organizowanie zajęć dla poszczególnych klas ma następować stopniowo – począwszy od roku szkolnego 2026/2027.

Zmiana ma lepiej odzwierciedlać zakres treści dotyczących zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego, w tym zagadnień związanych z dobrostanem uczniów.

Co dalej z projektem?

Projekt rozporządzenia przeszedł do konsultacji publicznych. Po ich zakończeniu MEN może wprowadzić korekty, jednak główne kierunki zmian – uproszczenie procesów, większa rola organów prowadzących i nowe zasady tworzenia arkuszy – najprawdopodobniej zostaną utrzymane.