Nowy ramowy plan nauczania – co przygotowało ministerstwo?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia dotyczącego nowego ramowego planu nauczania dla publicznych szkół podstawowych. Zgodnie z uzasadnieniem, dokument ma być w pełni dostosowany do założeń nowej podstawy programowej oraz efektów, jakie uczniowie powinni osiągać na kolejnych etapach edukacji.

Więcej godzin przyrody, nowe proporcje dla geografii, biologii, chemii i fizyki

Jedną z najważniejszych propozycji jest nowy podział godzin w przedmiotach przyrodniczych.

Przyroda ma wrócić do klas IV–VI, a uczniowie każdego rocznika będą realizować ją w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

W klasach VII i VIII nauka ponownie zostanie rozłożona na cztery oddzielne przedmioty. Każdy z nich ma sumarycznie obejmować 3 godziny tygodniowo na III etapie kształcenia:

Geografia: 2 godziny w klasie VII, 1 godzina w VIII

Biologia: 2 godziny w VII, 1 godzina w VIII

Chemia: 1 godzina w VII, 2 godziny w VIII

Fizyka: 1 godzina w VII, 2 godziny w VIII

Resort podkreśla, że ponowne wprowadzenie zintegrowanej przyrody w młodszych klasach ma pomóc uczniom w rozumieniu złożonych zjawisk oraz rozwoju praktycznych kompetencji naukowych.

Zmiany w technice – nowe zajęcia praktyczno-techniczne

Dotychczasową technikę zastąpią zajęcia praktyczno-techniczne, przeznaczone dla klas IV–VI. Każda z tych klas ma otrzymać po 2 godziny tygodniowo, co daje łącznie 6 godzin w całym II etapie edukacyjnym. Zajęcia mają mieć bardziej praktyczny charakter i lepiej przygotowywać uczniów do codziennych wyzwań.

Koniec z łaciną w podstawówkach

Zmodyfikowany plan lekcji usuwa możliwość wyboru łaciny jako alternatywy dla drugiego języka obcego w klasach VII–VIII. Decyzja wynika z danych MEiN – obecnie łacina funkcjonuje w zaledwie kilku szkołach, a uczy się jej niewielka grupa uczniów.

Godziny do dyspozycji dyrektora – nowe zasady

Projekt określa również zaktualizowany podział godzin, którymi dysponuje dyrektor szkoły:

szkoły podstawowe ogólnodostępne i integracyjne: 3 godziny w klasach I–III i 6 godzin w klasach IV–VIII,

szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym: 5 godzin na cały cykl nauczania.

1 godzina tygodniowo na edukację bezpieczeństwa

Wychowawcy w klasach IV–VIII będą mieć obowiązek przeznaczyć co najmniej jedną godzinę tygodniowo na zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – jasno określony wymiar godzin

Nowe rozporządzenie wprowadza szczegółowy minimalny wymiar godzin przeznaczonych na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Liczba godzin zależy od wielkości szkoły:

szkoły do 20 uczniów – 2 godziny na oddział,

szkoły 21–50 uczniów – 5 godzin,

szkoły 51–100 uczniów – 7 godzin,

szkoły powyżej 100 uczniów – 10 godzin + 1 godzina za każde kolejne 50 uczniów.

W szkołach z oddziałami specjalnymi ustalono przelicznik 76 godzin na każdy oddział specjalny. Ministerstwo przypomina, że 76 godzin wynika z przeliczenia 2 godzin tygodniowo na 38 tygodni nauki.

Tydzień projektowy – obowiązkowy od klasy V

W każdej klasie IV–VIII wprowadzony zostanie coroczny tydzień projektowy, podczas którego nie odbywają się standardowe lekcje. Uczniowie będą pracować w grupach nad międzyprzedmiotowymi projektami edukacyjnymi. W klasie IV tydzień projektowy będzie obowiązkowy dopiero od roku szkolnego 2027/2028.

Szkoły specjalne – nowe zasady rewalidacji i wsparcia

W szkołach podstawowych specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym przewidziano:

4 godziny obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

minimum 6 godzin zajęć rewalidacyjnych tygodniowo.

Planowane regulacje mają zacząć obowiązywać 1 września 2026 roku.