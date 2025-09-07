Masz ochotę poczuć się jak uczestnik jednego z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce? "Milionerzy" od lat przyciągają przed telewizory miliony widzów. Przygotowaliśmy 10 autentycznych pytań, które naprawdę padły w programie. Brzmi prosto? Niektóre z nich mogą cię zaskoczyć. Sprawdź, czy dasz radę zdobyć co najmniej 8 punktów. Hubert Urbański byłby z ciebie dumny!

Przejdź do quizu