"Milionerzy" w Polsacie. Padło pytanie za milion
"Milionerzy" to teleturniej, który na początku września przeniósł się z TVN do Polsatu. Program wciąż ma wielu fanów i cieszy się dobrą oglądalnością. W najnowszym odcinku "Milionerów" po raz pierwszy od "przeprowadzki" padło ostatnie pytanie, czyli pytanie za milion złotych.
Uczestnikiem, który walczył o główną wygraną był Adrian Macielak, analityk danych z Warszawy. Udało mu się poprawnie odpowiedzieć na jedenaście zadanych przez Huberta Urbańskiego pytań.
"Milionerzy". Jak brzmiało pytanie za milion?
W odcinku, który wyemitowany został w środę padło pytanie za milion. Brzmiało ono tak: Nupturient to ktoś, kto szykuje się.... Uczestnik, który grał o główną nagrodę miał do wyboru cztery odpowiedzi:
- A. do ślubu
- B. do matury
- C. do wojska
- D. na koncert.
Uczestnik znał odpowiedź, ale zrezygnował
Adrian długo zastanawiał się nad odpowiedzią. Rozważał wybór odpowiedzi A, ale nie chciał ryzykować i ostatecznie zakończył grę z sumą gwarantowaną, która wynosiła pół miliona złotych. Okazało się, że gdyby wybrał odpowiedź, nad którą się zastanawiał, wygrałby milion złotych.
