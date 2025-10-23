"Milionerzy" w Polsacie. Padło pytanie za milion

"Milionerzy" to teleturniej, który na początku września przeniósł się z TVN do Polsatu. Program wciąż ma wielu fanów i cieszy się dobrą oglądalnością. W najnowszym odcinku "Milionerów" po raz pierwszy od "przeprowadzki" padło ostatnie pytanie, czyli pytanie za milion złotych.

Uczestnikiem, który walczył o główną wygraną był Adrian Macielak, analityk danych z Warszawy. Udało mu się poprawnie odpowiedzieć na jedenaście zadanych przez Huberta Urbańskiego pytań.

"Milionerzy". Jak brzmiało pytanie za milion?

W odcinku, który wyemitowany został w środę padło pytanie za milion. Brzmiało ono tak: Nupturient to ktoś, kto szykuje się.... Uczestnik, który grał o główną nagrodę miał do wyboru cztery odpowiedzi:

A. do ślubu

B. do matury

C. do wojska

D. na koncert.

Uczestnik znał odpowiedź, ale zrezygnował

Adrian długo zastanawiał się nad odpowiedzią. Rozważał wybór odpowiedzi A, ale nie chciał ryzykować i ostatecznie zakończył grę z sumą gwarantowaną, która wynosiła pół miliona złotych. Okazało się, że gdyby wybrał odpowiedź, nad którą się zastanawiał, wygrałby milion złotych.