Matura 2024: Kto może ponownie zdawać maturę?

Zgodnie z informacjami zawartymi w informatorach maturalnych CKE do ponownego przystąpienia do matury w 2024 r. ma prawo osoba, która nie zdała egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego. Dotyczy to zarówno matur pisemnych, jak i ustnych. Przypomnijmy, że tegoroczni maturzyści zdają obowiązkowo:

język polski, matematykę i język obcy nowożytny – pisemnie, przedmioty na poziomie podstawowym,

– pisemnie, przedmioty na poziomie podstawowym, wybrany przedmiot dodatkowy – pisemnie, na poziomie rozszerzonym,

– pisemnie, na poziomie rozszerzonym, język polski i język obcy nowożytny – ustnie (bez określania poziomu przedmiotu).

Przy jakiej punktacji matura nie jest zdana?

W przypadku wszystkich egzaminów obowiązkowych – za wyjątkiem przedmiotu dodatkowego – obowiązuje próg zdawalności 30 proc. To oznacza, że w przypadku kolejnych przedmiotów obowiązkowych wymagana jest punktacja:

język polski, egzamin pisemny – min. 18 punktów ,

, język polski, egzamin ustny – min. 9 punktów ,

, matematyka, egzamin pisemny – min. 14 punktów ,

, język obcy nowożytny, pisemny – min. 18 punktów ,

, język obcy nowożytny, ustny – min. 9 punktów.

Uzyskanie mniejszej ilości punktów niż wymagane minimum oznacza, że egzamin nie został zaliczony. Przypomnijmy, próg nie obowiązuje przy egzaminie pisemnym z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym wypadku obowiązkowe jest jednak samo przystąpienie do egzaminu.

Matura 2024: Kto nie może przystąpić do poprawki?

Do poprawy matury w sierpniu nie mogą przystąpić uczniowie, którzy nie zdali więcej niż jednego z obowiązkowych egzaminów – ustnych lub pisemnych. W tym wypadku pozostaje m.in. opcja przystąpienia do egzaminu dojrzałości razem z kolejnym rocznikiem maturzystów. Co ważne, do poprawek nie zostanie również dopuszczony uczeń, któremu komisja egzaminacyjna unieważniła maturę. Kluczowym powodem unieważnienia jest zazwyczaj stwierdzenie niesamodzielnej pracy.

Egzamin może być unieważniony w trakcie poprawiania pracy lub jeszcze w trakcie jej pisania. Unieważniona zostanie również matura ucznia, który narusza porządek przeprowadzania egzaminu (tu np. korzystanie z niedozwolonych urządzeń na sali egzaminacyjnej). Tegoroczni maturzyści muszą również pamiętać, że w 2024 roku po raz ostatni obowiązują obniżone wymagania egzaminacyjne. Osoby, które będą podchodzić do matury po raz kolejny – czyli w 2025 roku – będą już zdawać egzamin według standardowych, kompletnych wymagań (na bazie podstawy programowej).

Kiedy terminy matur poprawkowych 2024?

Wyniki matur w terminie podstawowym zostaną udostępnione 9 lipca. Maturzyści, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego powinni złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora szkoły lub dyrektora OKE. Uczniowie mają na to 7 dni od dnia ogłoszenia wyników matur. Terminy poprawkowych egzaminów dojrzałości przewidziano na:

20 sierpnia, godz. 9:00 – egzaminy pisemne,

– egzaminy pisemne, 21 sierpnia – egzaminy ustne.

Wyniki egzaminów poprawkowych zostaną ogłoszone 10 września.