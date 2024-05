Te egzaminy trzeba zdać. Harmonogram matur 2024

Tegoroczni maturzyści przystępują obowiązkowo do sześciu egzaminów. W pierwszej kolejności odbędą się :

7 maja, godz. 9:00 – język polski, egzamin pisemny (poziom podstawowy),

– język polski, egzamin pisemny (poziom podstawowy), 8 maja, godz. 9:00 – matematyka, egzamin pisemny (poziom podstawowy),

– matematyka, egzamin pisemny (poziom podstawowy), 9 maja, godz. 9:00 i 14:00 – egzaminy z języków obcych nowożytnych (poziom podstawowy).

Obowiązkowe jest przystąpienie do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – w tym wypadku nie obowiązuje wymagany próg zdawalności. Egzaminy z przedmiotów dodatkowych zostaną przeprowadzone od 8 maja do 24 maja. Obowiązkowe są również dwa egzaminy ustne: z języka polskiego (bez określania poziomu) i języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu). Te zostaną przeprowadzone w dniach 11-16 maja oraz w dniach 20-25 maja. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązkowe jest również zdawanie egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.

Ile procent i punktów, aby zdać maturę?

Wszystkie przedmioty obowiązkowe – z wyjątkiem przedmiotu dodatkowego – wymagają osiągnięcia min. 30. proc. punktacji. W przypadku poszczególnych przedmiotów (Formuła 2023, zdawana przez większość maturzystów) minimalna, wymagana punktacja wygląda następująco:

język polski, egzamin pisemny – min. 18 punktów,

min. 18 punktów, język polski, egzamin ustny – min. 9 punktów,

min. 9 punktów, matematyka, egzamin pisemny – min. 14 punktów,

min. 14 punktów, język obcy nowożytny, pisemny – min. 18 punktów,

min. 18 punktów, język obcy nowożytny, ustny – min. 9 punktów.

Uwaga: przystąpienie do min. jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego jest obowiązkowe. Uczniowie mogą w tym roku przystąpić od 1 do 5 kolejnych egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku matur w Formule 2015. Uczniowie, którzy będą zdawać maturę w tej formule również podchodzą do min. 6 egzaminów obowiązkowych. Obowiązują te same progi zdawalności co dla Formuły 2023. W przypadku przedmiotu dodatkowego również obowiązuje zasada konieczności przystąpienia do egzaminu (bez wskazanego progu zdawalności).

Jakie były wymagania na maturze w 2023?

W zeszłym roku uczniowie zdawali maturę w dwóch Formułach: 2015 i 2023. Obowiązywały te same zestawy egzaminów obowiązkowych i te same progi zdawalności, czyli 30 proc. Obowiązywały również ułatwienia, czyli wymagania egzaminacyjne na podstawie okrojonych treści nauczania przedmiotowego. Próg zdawalności nie obowiązywał w przypadku przedmiotu dodatkowego. Maturzyści, którzy nie zdali jednego obowiązkowego egzaminu mieli możliwość zdawania matur poprawkowych, które przeprowadzono 21-22 sierpnia.

Co zmieni się dla zdających maturę w 2025 roku?

Nadchodzące zmiany są już przedmiotem dyskusji m.in. w kontekście zapowiadanej przez MEN reformy "odchudzającej" podstawy programowe. Rok 2025 jest jednocześnie powrotem do standardowych wymagań egzaminacyjnych. Dotyczy to zarówno wymaganych zagadnień, jak i obowiązkowych list lektur. Obowiązywać będą informatory maturalne CKE bez aneksów. W 2025 roku wciąż będą dostępne dwie wersje egzaminu, czyli Formuła 2023 i 2015. Kluczowa zmiana dotyczy powrotu progu zdawalności 30 proc. w przypadku jednego, wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Ta zasada będzie dotyczyć również osób, które przystępowały do matur w Formule 2023 w 2023 lub 2024 roku i nie zdały egzaminu.