Trwa odliczanie do startu cyklu egzaminów dojrzałości 2024. Na ostatniej prostej CKE podsumowuje najważniejsze informacje dla tegorocznych maturzystów. Przystępujesz do matury? Sprawdź, co musisz wiedzieć o organizacji egzaminu, różnicach w formułach i zawartości arkuszy maturalnych.