1000 nowych orlików i ogólnopolski program budowy lodowisk

Z zapowiedzi ministra sportu Sławomira Nitrasa wynika, że na przebudowę każdego z istniejących ponad 2600 obiektów będzie można pozyskać do 1 mln zł. Ministerstwo planuje też w latach 2024-26 budowę tysiąca nowych orlików, a także uruchomienie ogólnopolskiego programu budowy lodowisk.

"Już w tym tygodniu podpisałem decyzję o dofinansowaniu modernizacji 300 orlików, a w ciągu najbliższych lat jesteśmy gotowi do modernizacji wszystkich orlików w Polsce. I jesteśmy gotowi w ciągu trzech lat zbudować w Polsce tysiąc nowych orlików. Mamy na to zabezpieczone środki finansowe w budżecie" – zapowiedział minister sportu i turystyki Sławomir Nitras w piątek w Pyrzycach.

1 mln zł na remonty orlików

Minister poinformował, że oprócz 1 mln zł na remonty orlików MSiT planuje uruchomić dodatkowe środki na ich rozbudowę, by obok nich mogła powstać bieżnia, kort tenisowy, czy skatepark. Resort sfinansuje połowę kosztów kwalifikowanych takich projektów. Przy budowie nowych orlików również pokryje połowę kosztów.

Nitras zauważył, że przy szkole podstawowej w Pyrzycach jest tak dużo terenu, że za dwa, trzy lata tam również powinien powstać orlik. Zamiast starego, asfaltowego placu do gry w piłkę. Modernizację bazy sportowej szkoła rozpoczyna jednak od gruntownej przebudowy pływalni. Nieczynnej od prawie 20 lat.

Co z basenem

Na boisku tamtejszej szkoły podstawowej przy ul. Reytana minister poinformował o przyznaniu dofinansowania na modernizację przyszkolnej pływalni oraz miejskiego stadionu. Przedstawił priorytety ministerstwa. Sztandarowym programem będzie właśnie modernizacja i budowa orlików.

"Napisaliśmy program bardzo elastycznie. Program zakłada, że do modernizacji orlika jesteśmy w stanie dołożyć do miliona złotych. To pozwala również na wymianę nawierzchni" – poinformował minister.

Projekt nowego basenu jest gotowy. Przeszkodą w realizacji były koszty, szacowane na 20 mln zł. Ponad trzy lata temu władze Pyrzyc wystąpiły o dofinansowanie modernizacji pływalni. Obiecano im 50 proc. całości inwestycji, skończyło się na 30 proc. "A był to czas wzrostu kosztów, była galopująca inflacja, więc nie mogliśmy tego zadania podjąć" – wyjaśniła burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska.

W styczniu br. skutecznie ponowiła wniosek do MSiT o dofinansowanie 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Nitras poinformował, że będzie to 7-8 mln zł. Wyjaśnił, że z ministerstwo może sfinansować budowę niecki basenowej, wymianę urządzeń niezbędnych do funkcjonowania basenu i wszystko to, co wiążą się z jego częścią sportową. Natomiast część rekreacyjna, np. sauny, nie może zostać objęta rządowym dofinansowaniem.

Najszybciej w Pyrzycach ma rozpocząć się przebudowa stadionu miejskiego. Pierwszy etap (realizacja potrwa dwa lata) obejmuje m.in. budowę bieżni lekkoatletycznej, instalację oświetlenia i systemu nawadniania murawy boiska piłkarskiego. Koszty to 9 mln zł. Dofinansowanie z MSiT – 50 procent kosztów. Nitras zapowiedział, że będą to ok. 4 mln zł.

Ogólnopolski program budowy lodowisk

Podczas spotkania w Pyrzycach minister zapowiedział również uruchomienie ogólnopolskiego programu budowy lodowisk. Program ma być realizowany w trzech wariantach: lodowiska zadaszone w formie dużych hal, mniejsze lodowiska otwarte oraz ślizgawki. "Przy szkole w Pyrzycach jest miejsce na skatepark, który zimą mógłby być ślizgawką. Proste lodowisko, na jednej płycie. To nie są obiekty drogie. One będą dla nas priorytetem" – stwierdził Nitras.

