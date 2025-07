Projekt nowelizacji Karty nauczyciela przewiduje m.in. zmiany w zakresie wynagradzania. Zgodnie z nim podwyższona zostanie kwota nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Nagroda za 40 lat pracy zwiększy się z obecnych 250 proc. pensji miesięcznej do 300 proc. Wprowadzona zostanie także nowa nagroda za 45 lat pracy -w wysokości 4 miesięcznych pensji. To kwota ok. 25 tys. zł, która ma zachęcić nauczycieli w wieku emerytalnym do pozostania w zawodzie.

Warto pamiętać, że nagroda jubileuszowa dla nauczycieli jest zwolniona z opodatkowania. Nie są za nią potrącane składki od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli są zazwyczaj wypłacane raz w roku, najczęściej w okresie letnim, czyli w sierpniu lub we wrześniu.

Podwyższenie odpraw dla nauczycieli

Projekt nowelizacji zakłada także podwyższenie odpraw dla nauczycieli, którzy przechodzą na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub otrzymują nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Nauczyciel dostanie jednorazową odprawę w wysokości:

dwumiesięcznego wynagrodzenia po 10 latach pracy,

trzymiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy,

sześciomiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy.

Odprawa emerytalno-rentowa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia to nowość i jedna z najważniejszych zmian w ramach nowelizacji Karty Nauczyciela. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla nauczyciela dyplomowanego wynosi 6210,75 zł brutto. W takim przypadku odprawa wyniosłaby 37 264,5 zł. To kwota brutto, od odprawy trzeba odprowadzić podatek.

Odprawą otrzymają również nauczyciele zatrudnieni w wymiarze niższym niż pół etatu (1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć). Obecnie nauczyciele pod względem wysokości odpraw są w gorszej sytuacji niż pracownicy administracji i obsługi szkół.

Zmiany dotyczące wynagrodzenia

Wprowadzane są także inne zmiany dotyczące pensji. Wynagrodzenie za nadgodziny ma przysługiwać za zrealizowane godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Będzie też się należało w sytuacji, gdy nauczyciel zamiast przydzielonych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych zrealizował w tym samym dniu przydzielone zajęcia opiekuńcze i wychowawcze.

Co więcej, wynagrodzenie za nadgodziny będzie także przysługiwało w przypadku, gdy nauczyciel nie ze swojej winy nie zrealizował przydzielonych godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania. Godziny doraźnych zastępstw nie mogą być realizowane w czasie, w którym zostały zaplanowane do realizacji przez nauczyciela zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (choć od tej zasady mogą być wyjątki).