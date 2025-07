Projekt uchwały o ustanowieniu rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Ukrainy "Szkoła dla wszystkich" trafił do konsultacji publicznych na początku grudnia 2024 r. Zaproponowano w nim m.in. możliwość ubiegania się przez samorządy o dofinansowanie zatrudniania w szkołach asystentów międzykulturowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Wcześniej za program odpowiadała była wiceministra edukacji Joanna Mucha. Pod koniec czerwca Nowacka poinformowała, że przejęła pełną kontrolę nad programem "Szkoła dla wszystkich". Zapewniła, że program będzie realizowany, ale wymaga poprawek i wkrótce trafi na posiedzenie rządu. Nastąpiły pewne niedopilnowania tej sprawy w departamencie, który się tym przez wiele miesięcy zajmował - mówiła wówczas.

Program miał "bardzo duże opóźnienie"

W środę Nowacka przekazała, że w piątek program "Przyjazna szkoła" ma przyjąć rząd. Jedną ze zmian jest sama nazwa - ze "Szkoły dla wszystkich" na "Przyjazną szkołę" - o czym poinformowały przedstawicielki resortu edukacji podczas wtorkowej podkomisji ds. jakości kształcenia i wychowania.

Nowacka przekazała w środę, że zmiany wymagał też harmonogram, ponieważ program miał "bardzo duże opóźnienie". Poinformowała, że trzeba go było też dostosować do aktualnej sytuacji, innej chociażby ze względu na obecną liczbę dzieci z Ukrainy - w porównaniu do początkowych szacunków. Szefowa MEN przekazała, że w czwartek spotka się z zespołem, który pracował nad programem. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli już rozmawiać, w jaki sposób program wdrażać - dodała.

Konflikt w MEN?

Pod koniec czerwca Joanna Mucha przekazała, że powodem jej rezygnacji ze stanowiska w MEN jest brak poparcia dla projektów, nad którymi pracowała. "Przez wiele ostatnich miesięcy intensywnie pracowałam nad projektami, które - głęboko w to wierzę - mogły zmieniać polską szkołę. Niestety, mimo wielu prób i rozmów, nie udało się zbudować poparcia dla ich realizacji w kierownictwie MEN i w rządzie. W tej sytuacji kontynuowanie pracy na dotychczasowym stanowisku uznałam za niezasadne" - napisała w oświadczeniu opublikowanym na portalu społecznościowym. Tego samego dnia Nowacka napisała na X, że "program dla samorządów i szkół, o którym wspomniała J. Mucha, musiał być pilnie poprawiony w MEN i w najbliższych dniach trafi na posiedzenie Rady Ministrów".

Pół miliarda złotych do wykorzystania

Zgodnie z informacjami przekazanymi na początku roku przez MEN, wartość środków pozyskanych na program w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus wynosi 116 256 626 euro, czyli prawie pół miliarda złotych. Program ma być realizowany w ramach trzech modułów:

asystent międzykulturowy,

dobrostan społeczności szkolnej,

doskonalenie kadr systemu oświaty.

Od 1 września 2024 r. w szkołach można zatrudniać asystentów międzykulturowych. Jego zadaniem jest pomoc uczniom, którzy nie są obywatelami polskimi. Asystent międzykulturowy nie jest nauczycielem, lecz pracownikiem niepedagogicznym, co oznacza, że nie dotyczą go przepisy o pensum czy wynagrodzeniu nauczyciela.