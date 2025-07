O stypendium pomostowe mogą aplikować tegoroczne maturzystki i maturzyści przyjęci na I rok studiów dziennych. Muszą spełnić dwa kluczowe warunki:

pochodzić ze wsi lub z małej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców)

pochodzić niezamożnej rodziny (miesięczny dochód na osobę w rodzinie wyliczony z czerwca 2025 r. nie może przekraczać 3 266 zł brutto).

Oba warunki muszą być spełnione łącznie. Oprócz tego osoba aplikująca o stypendium pomostowe musi spełniać jedno z trzech kryteriów:

być finalistką/finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole średniej

być wychowanką/wychowankiem rodziny wielodzietnej lub rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,

posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Stypendium pomostowe. Ile wynosi?

Stypendium Pomostowe na I rok studiów wynosi 10 tys. złotych i jest wypłacane w ratach, przez 10 miesięcy roku akademickiego. Uczestnicy programu osiągający dobre wyniki w nauce podczas I roku, mogą skorzystać ze stypendiów na kolejne lata nauki, ze stypendiów językowych, stypendiów na staże zagraniczne.

Stypendyści mogą także brać udział w warsztatach, kursach, szkoleniach rozwijających ich kompetencje przygotowujące do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, a także w działaniach społecznych, wzmacniających ich postawy obywatelskie i umiejętności liderskie. Rekrutacja do Programu odbędzie się online na stronie: www.stypendiapomostowe.pl Wnioski będą przyjmowane do 18 sierpnia 2025 r.

Jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce

Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od początku zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Dotychczas, w ramach Programu, przyznano ponad 28 tys. różnego rodzaju stypendiów, w tym 19 234 na pierwszy rok studiów. Jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce.

Autorem i partnerem strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerami Programu są: Fundacja Inter Cars i koalicja kilkudziesięciu lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację dwudziestu trzech edycji Programu Partnerzy przeznaczyli dotąd 149 mln zł.

Program jest realizowany przy współpracy z Centrum im. Profesora Bronisława Geremka, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Fundacją Dobra Sieć, Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Patronat medialny nad programem sprawują: Rzeczpospolita, Forum Akademickie, Perspektywy oraz portal DlaStudenta.