Końcówka sierpnia i początek września to standardowy termin wyszukiwania ofert regularnych korepetycji na nowy rok szkolny. W drugiej połowie roku szkolnego wciąż jeszcze można znaleźć ciekawe oferty. Zdecydowanie łatwiej będzie znaleźć zestaw lekcji, które pozwolą utrwalić wąski zakres tematu lub pomogą zrobić szybki przegląd podstawowych zagadnień (z danego przedmiotu). Ofert regularnych korepetycji – aż do okresu maturalnego – będzie dużo mniej, ale wciąż warto ich szukać.

Gdzie szukać korepetycji maturalnych w lutym?

Wbrew pozorom tegoroczni maturzyści wciąż znajdą w tym terminie ciekawe oferty zajęć. Najszybsza opcja? Portale z ogłoszeniami indywidualnych korepetytorów i media społecznościowe m.in. grupy dla korepetytorów na Facebooku. O cenie – niezależnie od przedmiotu – decyduje zazwyczaj ten sam zestaw czynników:

wykształcenie i doświadczenie korepetytora – student, nauczyciel, egzaminator CKE ,

, forma korepetycji – stacjonarna, online, z dojazdem do domu ucznia , indywidualne, grupowe,

, indywidualne, grupowe, miejscowość,

zakres materiału i dostęp do dodatkowych treści (ćwiczenia, przykładowe arkusze maturalne).

Najdrożej maturzyści zapłacą za korepetycje doświadczonych egzaminatorów, szczególnie w dużych aglomeracjach – Warszawie, Poznaniu, Krakowie. Na najtańsze zajęcia można liczyć w przypadku ofert studentów – warto wziąć pod uwagę zajęcia online.

Ceny korepetycji do matury 2024 – matematyka

"Królowa nauk" od lat pozostaje w topie najbardziej kosztownych zajęć. Jest również najbardziej popularną. Ceny? Top korepetytorzy – czyli osoby doświadczone, aktywni zawodowo egzaminatorzy i nauczyciele szkół średnich – biorą ok. 250 zł za 60 minut zajęć. Takie ceny można zobaczyć m.in. u korepetytorów z ponad 10-letnim doświadczeniem, doktorantów i osób przygotowujących do matury z matematyki w zakresie rozszerzonym. Przykładowy zakres cen korepetycji dla poszczególnych miast (ogłoszenia online):

Warszawa – od ok. 40 zł do ok. 350 zł za 60 min. zajęć (w zależności od doświadczenia korepetytora),

za 60 min. zajęć (w zależności od doświadczenia korepetytora), Kraków – od ok. 40 zł do ok. 240 zł /60 min.,

/60 min., Wrocław – od ok. 35 zł do ok. 180 zł /60 min.,

/60 min., Poznań – od ok. 40 zł do ok. 180 zł/60 min.

Korepetycje do matury z języka polskiego 2024

W przypadku tej kategorii również widać sporą różnicę cenową pomiędzy doświadczonymi korepetytorami, a zajęciami prowadzonymi przez studentów. Tu ponownie – najwyższych cen można spodziewać się w dużych miastach, dla zajęć indywidualnych i zajęć w których korepetytor dojeżdża do ucznia. Ogłoszeń jest znacznie mniej niż w przypadku korepetycji z matematyki. Jakie są przykładowe widełki cen dla zajęć z języka polskiego? Warszawa – najwyższe kwoty to ok. 150 zł za godzinę, chociaż przeważają oferty na poziomie ok. 90-100 zł za godzinę zajęć. Najniższe ceny? Ok. 60-65 zł za pojedyncze zajęcia. Podobne widełki cen można zobaczyć w ogłoszeniach korepetytorów z Krakowa – od ok. 60 zł do ok. 90 zł za godzinę zajęć. Najwięcej zapłacą maturzyści, którzy zdecydują się na zajęcia indywidualne, najmniej – osoby, które znajdą jeszcze miejsce na zajęciach grupowych.

Ceny korepetycji maturalnych – język angielski

Czy w lutym można jeszcze znaleźć solidne korepetycje maturalne z angielskiego? Tak, chociaż część ogłoszeń doświadczonych nauczycieli posiada w tym momencie adnotację o "braku wolnych miejsc" lub przyjmowaniu zapisów na kolejny rok szkolny. Najdroższe zajęcia mogą kosztować obecnie ok. 120-130 zł za godzinę z doświadczonymi korepetytorami, egzaminatorami i native speakerami. Najniższe ceny zajęć plasują się na poziomie ok. 60-65 zł za godzinę. Maturzyści z Warszawy zapłacą za godzinną lekcję indywidualną średnio ok. 100 zł, uczniowie z Lubina ok. 50-60 zł. Najwyższe ceny dotyczą zajęć indywidualnych, stacjonarnie u nauczyciela lub z dojazdem do ucznia. Najtańsze, dostępne zajęcia to te w wersji online – prowadzone zazwyczaj przez studentów filologii angielskiej.