Ferie zimowe 2024 już za pasem

Najbliższe dni wolne od nauki zaczynają się już za kilka dni. Pierwszą turę ferii zimowych rozpoczną już 15 stycznia uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Pierwsza tura ferii zakończy się 28 stycznia. W dalszej kolejności na zimową przerwę wybiorą się:

22 stycznia – 4 lutego – uczniowie z z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego,

– uczniowie z z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, 29 stycznia – 11 lutego – dzieci z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego,

– dzieci z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego, 12 – 25 lutego – uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Wielkanocna przerwa świąteczna

Kolejna dłuższa przerwa w nauce przypadnie na przełom marca i kwietnia. W tym roku przerwa wielkanocna rozpoczyna się od dnia 28 marca i potrwa do 2 kwietnia.

W jakich dniach wypadnie majówka 2024?

W tym roku 1 maja wypada w środę, a 3 maja w piątek. Uczniowie dostaną zatem szansę na dłuższy wypoczynek – do 5 dni. Dla dorosłych 2 maja nie jest dniem wolnym od pracy, o ewentualny urlop (i wydłużenie weekendu) należy wcześniej zadbać. Majówka to również ostatni dzwonek na odpoczynek na maturzystów.

Kiedy wypadają matury 2024?

Kilka dni po zakończeniu majówki uczniowie ostatnich klas szkół średnich rozpoczną cykl egzaminów dojrzałości. Każdy uczeń zdaje obowiązkowo na poziomie podstawowym język polski, matematykę, język nowożytny oraz wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym (oraz egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego). Egzaminy startują już 7 maja o godz. 9:00 – tego dnia maturzyści zmierzą się z językiem polskim. Dzień później uczniowie będą zdawać pisemnie matematykę, a w kolejnym dniu język obcy nowożytny. W 2024 roku matury ustne są przewidziane na 11-16 maja oraz 20-25 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 9 lipca, w tym samym dniu szkoły otrzymają świadectwa i aneksy.

Kiedy wypada egzamin ósmoklasisty?

W 2024 roku uczniowie klas ósmych będą zdawać egzaminy pisemne w ciągu trzech dni. 14 maja ósmoklasiści zmierzą się z językiem polskim. 15 maja uczniowie będą zdawać egzamin z matematyki, a dzień później z języka obcego nowożytnego.

Czerwiec – dodatkowe terminy matur i egzaminów ósmoklasisty

Maturzyści, którzy ze względów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości w terminie podstawowym mogą skorzystać z terminów dodatkowych. Od 3 do 17 czerwca przewidziane są kolejne terminy egzaminów pisemnych, natomiast od 10 do 12 czerwca – egzaminy ustne. Na 10-12 czerwca 2024 przewidziano również drugi termin egzaminów ósmoklasisty, m.in. dla uczniów, którzy z powodu zdarzeń losowych lub zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do testów w terminie pierwszym.

Kiedy zakończenie roku szkolnego 2023/2024?

Rok szkolny 2023/2024 zakończy się 21 czerwca. Przerwa wakacyjna potrwa od 22 czerwca do 31 sierpnia. W sierpniu przewidziane są również egzaminy poprawkowe dla maturzystów, którym nie udało się zdać egzaminu za pierwszym podejściem. 20 sierpnia to termin poprawek egzaminów pisemnych. 22 sierpnia maturzyści będą zdawać poprawkowe egzaminy ustne. Wyniki egzaminów poprawkowych zostaną opublikowane 10 września 2024.

Kiedy rozpocznie się rok szkolny 2024/2025?

1 września przypada w tym roku w niedzielę, zatem nowy rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się w poniedziałek 2 września.