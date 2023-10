Maturzyści, którzy przystąpią w przyszłym roku do egzaminu dojrzałości nie mieli łatwego zadania. Główną przyczyną zawirowań w realizacji podstaw programowych była m.in. konieczność dostosowania nauki do warunków pandemii. Nauka zdalna nie do końca spełniała swoją rolę. Nauczyciele nie zawsze byli w stanie zrealizować materiał, a uczniowie nadążać za licznymi zmianami.

Na egzaminie maturalnym 2024 będą zatem obowiązywać te same ułatwienia, co na maturze 2023. Mowa m.in. o ograniczonej podstawie programowej, obniżeniu dotychczasowych wymagań i wydłużonym czasie zdawania egzaminów. Przykładowo, czas egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy) będzie wydłużony do 240 minut. Warto również pamiętać, że matura 2025 będzie już odbywać się w trybie bez ułatwień.

Jakie przedmioty obowiązkowe na maturze 2024?

Aby zdać maturę należy obowiązkowo przystąpić do pisemnego zdawania 3 przedmiotów na poziomie podstawowym:

język polski – 240 minut,

– 240 minut, matematyka – 180 minut,

– 180 minut, język obcy nowożytny – 120 minut.

Wynik gwarantujący zdanie egzaminu to przynajmniej 30 procent.

Uczeń musi również przystąpić do min. 1 egzaminu na poziomie rozszerzonym – ale w tym wypadku nie obowiązuje go tzw. próg zdawalności. Czas trwania egzaminu dodatkowego to 180-210 minut, zależnie od wybranego przedmiotu. Co istotne, próg zdawalności 30 procent dla przedmiotów dodatkowych powróci jako wymaganie w 2025 roku.

Obowiązkowe egzaminy ustne na maturze 2024 to:

język polski – tutaj m.in. 110 zagadnień z tzw. listy jawnych pytań , czas egzaminu 30 minut,

– tutaj m.in. 110 zagadnień z tzw. , czas egzaminu 30 minut, język obcy nowożytny – czas egzaminu 15 minut.

Do zdania egzaminów ustnych również wymagany jest wynik min. 30 procent.

Jakie przedmioty dodatkowe na maturze?

Uczeń musi wybrać przynajmniej 1 przedmiot dodatkowy (1-5 w zależności od wybranego typu studiów) na poziomie rozszerzonym. Do wyboru jest m.in.: matematyka, informatyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, języki obce na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Termin składania wstępnej deklaracji maturalnej odnośnie wybranych przedmiotów upłynął 2 października 2023. Ostateczny termin na przesłanie deklaracji to 7 luty 2024 – po tym czasie nie ma możliwości wprowadzania zmian.

Kto będzie zdawać matury 2024?

Formuła 2023, czyli uczniowie, którzy kończą:

4-letnie liceum ogólnokształcące ,

, szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego,

5-letnie technikum,

branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Formuła 2015, czyli uczniowie kończący:

3-letnie liceum ogólnokształcące (lata 2005–2022),

4-letniego technikum branżowe,

szkołę artystyczną realizującą program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,

branżowe szkoły II stopnia,

liceum profilowane i technikum uzupełniające do lat 2013/2014 włącznie,

uzupełniające licea ogólnokształcące do lat 2012/2013 włącznie,

i posiadający zagraniczny dyplom wykształcenia średniego (bez prawa do studiów w Polsce), podchodzący do egzaminu po raz kolejny.

