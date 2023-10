Jak wygląda polski rynek korepetycji w 2023 roku?

Raport z cen korepetycji 2023 przygotowali autorzy portalu e-korepetycje.net. Na potrzeby raportu redakcja portalu przeanalizowała ponad 240 tys. ogłoszeń korepetytorów korzystających z portalu. Celem analizy było sprawdzenie, jak zmieniły się ceny korepetycji w odniesieniu do poprzedniego roku i średnio na przestrzeni 3 ostatnich lat.

W celu zawężenia danych do badania przyjęto kryteria:

badaniu poddano ceny korepetycji z 20 najpopularniejszych przedmiotów (od szkół podstawowych po szkolnictwo wyższe),

(od szkół podstawowych po szkolnictwo wyższe), przy analizie cen korepetycji stacjonarnych uwzględniono 30 największych, polskich miast ,

, porównywano ceny za standardową, 60-minutową lekcję z przedziału kwot od 10 zł do 400 zł.

Sprawdzano również popularność różnych form udzielania zajęć dodatkowych – korepetycje stacjonarne, hybrydowe i zdalne.

Korepetycje: Stacjonarnie, online czy hybrydowo?

Autorzy raportu zauważyli zdecydowane zmiany w preferencjach usługobiorców. W porównaniu z poprzednim rokiem znacznie wzrosła ilość osób decydujących się na korepetycje zdalne lub hybrydowe. Jest to m.in. konsekwencja popularności i dostępności zajęć zdalnych, które stały się powszechne w czasach pandemii. Uczniowie – i rodzice – oswoili się z nowoczesną formą nauczania na odległość.

Duży wzrost popularności zanotowały również tzw. korepetycje hybrydowe. Uczeń wybierający ten typ zajęć zdalnych może na bieżąco decydować, czy chce się spotkać z korepetytorem czy uczyć się zdalnie. Wygodne, elastyczne rozwiązanie pozwala oszczędzić obydwu stronom czas i koszty dojazdu. Minusem rozwiązania hybrydowego są nieco wyższe koszty niż w przypadku zajęć stacjonarnych. Za lekcje w trybie mieszanym rodzic (lub uczeń) musi zapłacić średnio o 8 zł drożej niż w przypadku zajęć stacjonarnych.

Drogie korepetycje online – przyczyna?

Według danych raportu, w porównaniu z rokiem 2022 największe zmiany widać w skokowej popularności zajęć online. W 2023 roku aż 1/3 ofert portalu to e-korepetycje. Dla porównania, rok wcześniej jedynie 6,7% oferowanych usług dotyczyło zajęć w pełni zdalnych.

Autorów raportu zaskoczyły m.in. wysokie ceny korepetycji online, które są obecnie droższe o ok. 10% od zajęć "na miejscu". Wydaje się, że w porównaniu z zajęciami stacjonarnymi, e-korepetycje powinny być tańsze. Przyczyną okazały się dodatkowe koszty ponoszone przez korepetytorów. Usługodawcy wliczają w nie m.in. opłatę za internet, koszt sprzętu oraz ceny płatnych platform do transmisji. W porównaniu do zeszłego roku wzrosła również ilość osób oferujących e-korepetycje.

Korepetycje 2023: Który przedmiot najdroższy?

Dane z raportu wskazują również na kwestie, które na rynku korepetycji pozostają niezmienne. Od wielu lat najdroższym przedmiotem nauczania pozostaje tzw. matematyka wyższa. Średnia cena za godzinę zajęć wynosi od 86 zł do 92 zł.

W topie najdroższych korepetycji pozostają niezmiennie zajęcia z nauk ścisłych. Średnia cena lekcji dodatkowych z fizyki i informatyki to ok. 54 zł. Autorzy raportu zauważyli wyraźne rozwarstwienie cenowe dotyczące korepetycji w wybranych miastach. Przykładowo: uczniowie z Kielc zapłacą za lekcje informatyki ok. 47 zł, uczniowie z Tych średnio o ok. 50 zł drożej.

Zmiany widać również na rynku zajęć z języków obcych. Najdroższe okazują się korepetycje z języka włoskiego – z cenami w widełkach od 51 zł (Lublin) do 79 zł (Olsztyn). Wśród języków obcych najniżej plasują się ceny zajęć z języka rosyjskiego – widełki 36-65 zł.

Najtańsze pozostają korepetycje z nauczania początkowego – kwoty od ok. 38 zł (Radom) do ok. 56 zł (Szczecin). Tanio można również wykupić zajęcia z historii i WOS-u.

Co jeszcze decyduje o cenach korepetycji?

Rynek korepetycji w Polsce jest dynamiczny i zmienia się wraz z popytem na określone zajęcia. Wśród dodatkowych czynników wpływających na koszty korepetycji można wskazać: