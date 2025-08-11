Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił ogólnopolskie pogotowie protestacyjne i zapowiedział akcję protestacyjną od początku września 2025 roku. Powodem są niezrealizowane obietnice rządu oraz brak podwyżek. ZNP domaga się 15 proc. wzrostu pensji w tym roku.

Paraliż szkół od września?

"Sytuacja ta grozi paraliżem szkół od września oraz masowym odpływem kadry nauczycielskiej do innych sektorów. Już teraz wiele szkół, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, boryka się z brakiem nauczycieli przedmiotowych, a kadra coraz częściej pracuje na kilku etatach lub w warunkach przeciążenia" - zauważyła posłanka Olga Semeniuk-Patkowska (PiS) w interpelacji do MEN. Posłanka chce wiedzieć czy:

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje spełnić postulat ZNP w zakresie 15 proc podwyżki płac nauczycieli od września 2025 r.?

Czy w ministerstwie toczą się prace nad systemową reformą wynagrodzeń nauczycieli uwzględniającą inflację i rosnące wymagania wobec kadry?

Czy rząd ma plan zatrzymania odpływu nauczycieli z zawodu, w tym programy wspierające młodych pedagogów, system awansu i dodatków motywacyjnych?

MEN o rekordowych podwyżkach

W odpowiedzi na interpelację MEN podkreśla, że nauczyciele otrzymali już rekordowe podwyżki płac w 2024 i 2025 roku. W sprawie kolejnych wzrostów wynagrodzeń nie ma już konkretnych zapowiedzi

"Należy zaznaczyć, że zarówno tegoroczna, jak i planowana na rok następny podwyżka wynagrodzenia nauczycieli uwzględnia aktualne uwarunkowania budżetowe związane z koniecznością wdrożenia mechanizmów nadmiernego deficytu" - napisał Henryk Kiepura.

Bonusy dla nauczycieli

Wyliczył także spełnione ostatnio obietnice, które poprawią sytuację finansową nauczycieli. Należą do nich:

podwyższenie nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy do 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego i wprowadzenie nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy - 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

za 40 lat pracy do 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego i wprowadzenie nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy - 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego; podwyższenie wysokości odpraw w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne; ujednolicenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu z tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych – 18 godzin tygodniowo;

poszerzenie grupy nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ;

; skrócenie okresu zatrudnienia nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole, na podstawie umowy o pracę na czas określony, do jednego roku szkolnego;

umożliwienie nauczycielom, którym do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową;

uregulowanie kwestii ochrony przedemerytalnej nauczycieli ;

; wyeliminowanie przypadków przydzielania nauczycielom zastępstw za nieobecnych nauczycieli do realizacji w czasie, w którym powinni oni realizować zajęcia w ramach obowiązującego ich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;

Podwyżka dla nauczycieli co roku? Odpowiedź MEN

Projekt ZNP zakłada powiązanie pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Zgodnie z nim, podwyżki dla pedagogów wyniosłyby ok. 20 proc., 28 proc i 24 proc. - w zależności od stażu nauczyciela.

"Kwestie ukształtowania nowego systemu wynagradzania nauczycieli, czasu pracy, warunków rozwoju zawodowego wyrażonego m. in. w zasadach awansu zawodowego i oceny pracy, wymagają kontynuacji prac koncepcyjnych i legislacyjnych" napisał Henryk Kiepura.

Dodał, że po sfinalizowaniu aktualnie procedowanego projektu zmian ustawowych podjęte zostaną kolejne działania mające na celu m.in. systemowe zagwarantowanie poziomu płac poprzez odniesienie do obiektywnych wskaźników makroekonomicznych. "Kierunek tych zmian zostanie zaprojektowany odpowiednio do wniosków z prac komisji sejmowej zajmującej się aktualnie rozpatrzeniem obywatelskiego projektu 'Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli' " - czytamy w odpowiedzi na interpelację.