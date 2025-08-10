Wprowadzenie dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy to jeden z postulatów ZNP. Związek precyzuje, że chodzi o "wszystkich nauczycieli faktycznie pracujących w tych warunkach, niezależnie od typu placówki, w której są zatrudnieni".
Poseł KO Mateusz Bochenek napisał do Ministerstwa Edukacji interpelację, w której wskazał na "rażącą niesprawiedliwość": nauczyciele prowadzący zajęcia z tym samym dzieckiem otrzymują dodatek za trudne warunki tylko wtedy, gdy zajęcia są rewalidacyjno-wychowawcze, ale już nie wtedy, gdy są to zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (wwr). Jak napisał, niektóre samorządy wypłacają dodatek za warunki pracy także nauczycielom wwr, inne odmawiają – z obawy przed złamaniem dyscypliny finansów publicznych.
Nauczyciele mówią o rażącej niesprawiedliwości
"Nauczyciel prowadząc zajęcia z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju nie otrzymuje dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy, które otrzymuje pracując z tym samym dzieckiem w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Rodzi to wiele poczucia niesprawiedliwości, nierówności i dezorganizuje pracę wielu szkół prowadzących obok zajęć szkolnych zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju"– napisał poseł w swojej interpelacji.
Argumentuje, że terapeuci wwr to profesjonaliści, którzy posiadają nie tylko odpowiednie wykształcenia wyższe, ale także ukończyli wyspecjalizowane kursy kwalifikacyjne. Poza tym praca w tym zawodzie jest "szczególnie obciążająca zarówno pod względem emocjonalnym jak i fizycznym". Brak tych dodatków dla nich może ich zniechęcić do podejmowania pracy w tym zawodzie - przekonuje poseł.
MEN odpowiada ws. dodatku
Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji w odpowiedzi na interpelację wyjaśnia, że realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nie jest obligatoryjną działalnością jednostek systemu oświaty. Jej zdaniem wykonywania przez nauczycieli zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci nie można zatem uznać za pracę w trudnych warunkach.
Dodała jednak, że dyrektor szkoły posiada instrument płacowy pozwalający docenić finansowo szczególne zaangażowanie nauczyciela w pracę. Takim elementem systemu wynagradzania jest dodatek motywacyjny. Wiceminister nie wykluczyła jednak zmian w wypłacie dodatku. Napisała, że przeanalizowane zostaną kwestie dotyczące upoważnień do poszczególnych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, m.in. dodatku za warunki pracy.
Dodatek za warunki pracy dla większej grupy nauczycieli?
"Rozszerzenie uprawnienia do dodatku za warunki pracy wymaga bowiem dalszej i pogłębionej analizy w szerszym kontekście uwarunkowań systemowych i finansowych w zakresie wynagradzania nauczycieli. Współczesne wyzwania stojące przed nauczycielami w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagających specjalnych metod pracy powodują, że aktualizacja przepisów w kwestii uprawnienia do ww. dodatku powinna zostać poddana szczegółowej dyskusji - podkreśliła wiceminister.
Interwencja Rzeczniczki Praw Dziecka
Na niesprawiedliwe pominięcie grupy nauczycieli wskazała także Rzeczniczka Praw Dziecka w piśmie z 11 stycznia. Poparła w nim apel pedagogów i dyrektorów szkół, wskazując na nieuzasadnione wykluczenie tej grupy nauczycieli z katalogu osób uprawnionych do otrzymywania ww. dodatków.
Jej zdaniem należałoby dokonać stosownych zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
"Rozszerzenie uprawnienia do dodatku za warunki pracy, o którym mowa w wystąpieniu Pani Rzecznik, w mojej opinii wymaga dalszej i pogłębionej analizy w szerszym kontekście uwarunkowań systemowych i finansowych w zakresie wynagradzania nauczycieli "– wskazała w odpowiedzi z 3 kwietnia Barbara Nowacka, ministra edukacji.
Dodatek za trudne warunki pracy
Dodatek za trudne warunki pracy wynosi nawet do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego w niektórych gminach. Otrzymują go nauczyciele, którzy pracują z trudną młodzieżą, prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim lub pracują w specjalnych przedszkolach i szkołach.
Aktualnie zasadnicze wynagrodzenia nauczycieli wynoszą:
5 153 zł – nauczyciel poczatkujący,
5 310 zł – mianowany,
6 211 zł brutto – dyplomowany.
Oznacza to, że dodatek może wynieść od ok. 1 tys. zł do 1200 zł brutto. Otrzymują go nauczyciele tylko w niektórych placówkach.
