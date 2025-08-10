Wprowadzenie dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy to jeden z postulatów ZNP. Związek precyzuje, że chodzi o "wszystkich nauczycieli faktycznie pracujących w tych warunkach, niezależnie od typu placówki, w której są zatrudnieni".

Poseł KO Mateusz Bochenek napisał do Ministerstwa Edukacji interpelację, w której wskazał na "rażącą niesprawiedliwość": nauczyciele prowadzący zajęcia z tym samym dzieckiem otrzymują dodatek za trudne warunki tylko wtedy, gdy zajęcia są rewalidacyjno-wychowawcze, ale już nie wtedy, gdy są to zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (wwr). Jak napisał, niektóre samorządy wypłacają dodatek za warunki pracy także nauczycielom wwr, inne odmawiają – z obawy przed złamaniem dyscypliny finansów publicznych.

Nauczyciele mówią o rażącej niesprawiedliwości

"Nauczyciel prowadząc zajęcia z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju nie otrzymuje dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy, które otrzymuje pracując z tym samym dzieckiem w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Rodzi to wiele poczucia niesprawiedliwości, nierówności i dezorganizuje pracę wielu szkół prowadzących obok zajęć szkolnych zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju"– napisał poseł w swojej interpelacji.

Argumentuje, że terapeuci wwr to profesjonaliści, którzy posiadają nie tylko odpowiednie wykształcenia wyższe, ale także ukończyli wyspecjalizowane kursy kwalifikacyjne. Poza tym praca w tym zawodzie jest "szczególnie obciążająca zarówno pod względem emocjonalnym jak i fizycznym". Brak tych dodatków dla nich może ich zniechęcić do podejmowania pracy w tym zawodzie - przekonuje poseł.

MEN odpowiada ws. dodatku

Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji w odpowiedzi na interpelację wyjaśnia, że realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nie jest obligatoryjną działalnością jednostek systemu oświaty. Jej zdaniem wykonywania przez nauczycieli zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci nie można zatem uznać za pracę w trudnych warunkach.

Dodała jednak, że dyrektor szkoły posiada instrument płacowy pozwalający docenić finansowo szczególne zaangażowanie nauczyciela w pracę. Takim elementem systemu wynagradzania jest dodatek motywacyjny. Wiceminister nie wykluczyła jednak zmian w wypłacie dodatku. Napisała, że przeanalizowane zostaną kwestie dotyczące upoważnień do poszczególnych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, m.in. dodatku za warunki pracy.

"Rozszerzenie uprawnienia do dodatku za warunki pracy wymaga bowiem dalszej i pogłębionej analizy w szerszym kontekście uwarunkowań systemowych i finansowych w zakresie wynagradzania nauczycieli. Współczesne wyzwania stojące przed nauczycielami w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagających specjalnych metod pracy powodują, że aktualizacja przepisów w kwestii uprawnienia do ww. dodatku powinna zostać poddana szczegółowej dyskusji - podkreśliła wiceminister.

Interwencja Rzeczniczki Praw Dziecka

Na niesprawiedliwe pominięcie grupy nauczycieli wskazała także Rzeczniczka Praw Dziecka w piśmie z 11 stycznia. Poparła w nim apel pedagogów i dyrektorów szkół, wskazując na nieuzasadnione wykluczenie tej grupy nauczycieli z katalogu osób uprawnionych do otrzymywania ww. dodatków.

Jej zdaniem należałoby dokonać stosownych zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

"Rozszerzenie uprawnienia do dodatku za warunki pracy, o którym mowa w wystąpieniu Pani Rzecznik, w mojej opinii wymaga dalszej i pogłębionej analizy w szerszym kontekście uwarunkowań systemowych i finansowych w zakresie wynagradzania nauczycieli "– wskazała w odpowiedzi z 3 kwietnia Barbara Nowacka, ministra edukacji.

Dodatek za trudne warunki pracy wynosi nawet do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego w niektórych gminach. Otrzymują go nauczyciele, którzy pracują z trudną młodzieżą, prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim lub pracują w specjalnych przedszkolach i szkołach.

Aktualnie zasadnicze wynagrodzenia nauczycieli wynoszą:

5 153 zł – nauczyciel poczatkujący,

5 310 zł – mianowany,

6 211 zł brutto – dyplomowany.

Oznacza to, że dodatek może wynieść od ok. 1 tys. zł do 1200 zł brutto. Otrzymują go nauczyciele tylko w niektórych placówkach.