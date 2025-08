SGGW w Warszawie startuje z nowym kierunkiem

Sztuczna inteligencja to już nie odległa przyszłość, lecz teraźniejszość, która dynamicznie kształtuje rynek pracy. Firmy na całym świecie poszukują specjalistów, którzy potrafią nie tylko tworzyć zaawansowane algorytmy, ale też wdrażać je w realnych produktach i usługach. Odpowiedzią na te potrzeby jest nowy kierunek studiów podyplomowych: Inżynieria uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, skierowany do doświadczonych programistów i specjalistów IT, którzy chcą stać się twórcami inteligentnych systemów.

"Zawód przyszłości". Co warto studiować?

Te studia kładą nacisk na praktyczne aspekty pracy, łącząc dogłębną wiedzę na temat algorytmów z umiejętnością ich komercyjnego zastosowania. Podczas dwusemestralnego kursu, realizowanego w trybie zdalnym weekendowym, studenci będą mogli zdobyć kompetencje, które pozwolą im pracować na stanowiskach takich jak AI Software Engineer, Machine Learning Engineer czy AI Engineer.

Program studiów został zaprojektowany w oparciu o aktualne potrzeby rynku. Obejmuje wszystkie kluczowe etapy pracy nad projektem AI, od przetwarzania i analizy danych, przez budowanie i testowanie modeli, aż po ich implementację oraz wdrożenie w środowiskach produkcyjnych.

Czego będzie można się nauczyć w trakcie studiów?

Uczestnicy będą pracować z rzeczywistymi danymi i tworzyć projekty, które mogą stać się profesjonalnym portfolio, udowadniającym umiejętności. Program skupia się na narzędziach i technologiach, które są dziś standardem w branży. Studenci nauczą się programować w Pythonie i pracować z popularnymi bibliotekami takimi jak PyTorch, NumPy czy Pandas. Uczetncy poznają także metody wdrażania rozwiązań AI za pomocą FastAPI, Dockerze oraz skalowania w Kubernetesie.

Do kogo skierowane są studia?

Studia podyplomowe z inżynierii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji to propozycja dla osób, które posiadają już solidne podstawy programistyczne. To ścieżka rozwoju dla programistów i inżynierów oprogramowania, którzy chcą wyspecjalizować się w AI. To także szansa dla specjalistów IT i analityków danych, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje o praktyczne umiejętności w zakresie wdrażania systemów AI.

Najważniejsze informacje o rekrutacji

Termin naboru: 29 czerwca 2025 – 30 września 2025 r.

Start studiów: październik 2025 r.

Czas trwania: 2 semestry (10 zjazdów, 160 godzin zajęć).

(10 zjazdów, 160 godzin zajęć). Tryb studiów: weekendowy, zdalny .

. Wymagania: Dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

co najmniej pierwszego stopnia. Czesne: Płatność jednorazowa: 9 300 zł (8 800 zł + 500 zł wpisowego)

(8 800 zł + 500 zł wpisowego) Płatność semestralna: 9 800 zł (4 650 zł x 2 + 500 zł wpisowego)

Rekrutacja odbywa się przez system rekrutacyjny SGGW. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.