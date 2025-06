Jak podało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 2024 roku uczelnie przyjęły o 5 proc. więcej studentów niż w 2023 roku. Łącznie na studiach 2024/2025 w Polsce rozpoczęło kształcenie 462 363 nowych studentów. Najpopularniejszymi kierunkami studiów 2024/2025 były:

psychologia,

informatyka,

kierunek lekarski,

zarządzanie,

prawo.

W ubiegłym roku niespodzianką było 6. miejsce w rankingu, na którym znalazło się pielęgniarstwo. To awans z 10 miejsca. W rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 liczba chętnych, aby zdobyć dyplom pielęgniarstwa wzrosła do 17 416 osób.

Rekord należy do Krakowa

Ponieważ rekrutacja do szkół wyższych jeszcze trwa, nie ma aktualnej listy najchętniej wybieranych kierunków. Okazuje się jednak, że rekordy popularności bije Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Wydział Aktorski tej uczelni "kształci aktorów teatralnych w systemie studiów stacjonarnych, trwających 9 semestrów. W ramach programu studiów absolwenci uzyskują również wykształcenie i uprawnienia pozwalające im na podjęcie pracy w radiu, telewizji i w filmie".

Reklama

Jak poinformowała "Dziennik Polski" Akademia Sztuk Teatralnych, na Wydział Aktorski kandyduje tym razem 1109 osób na 28 miejsc. Na jedno miejsce przypada tu więc 39,6 kandydata. Na Wydział Reżyserii i Dramaturgii rejestracja trwa do 15 sierpnia więc nie znamy jeszcze ostatecznej listy kandydatów, ale jest to około 80 osób na 8 miejsc - powiedziała "DP" Anna Wawro, starsza specjalistka z Dziekanatu Akademii Sztuk Teatralnych.