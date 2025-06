Premier Donald Tusk na lipiec zapowiedział rekonstrukcję rządu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jednym z ministrów, którzy mają się pożegnać ze stanowiskiem jest Barbara Nowacka, szefowa MEN. Co na to sama minister? To jest decyzja premiera. Zobaczymy, kto będzie ministrem edukacji 1 września - powiedziała w RMF FM.