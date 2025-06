"Zwracam się z żądaniem zniesienia obowiązkowej, pisemnej matury z matematyki. Obecny system edukacyjny, który wymaga od każdego ucznia przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce" - czytamy w internetowej petycji. Autorka argumentuje, że obowiązkowa matura z matematyki u uczniów bez predyspozycji powoduje stres i obciążenie psychiczne. Proponuje, żeby zamiast matematyki wprowadzić dodatkowy przedmiot pisemny do wyboru.

"Narzędzie do segregacji i eliminacji"

"Młodzi ludzie w wieku 18 lat mogą głosować, kupić legalnie: papierosy, alkohol, mogą uprawiać hazard, a nie mogą dokonać wyboru przedmiotu obowiązkowego, który ich interesuje" - pisze Anna Drożdż. Jej zdaniem jest to "narzędzie do segregacji i eliminacji", bo nie każdy uczeń "posiada predyspozycje do nauki matematyki na poziomie maturalnym". Do tej pory petycję podpisało ok. 16 tysięcy osób.

Poparcia udzieliła jej również posłanka Izabela Bodnar z Polski 2050, która w środę 25 czerwca przedstawiła na sejmowej komisji petycję ws. zniesienia obowiązkowej matury z matematyki. Argumentowała, że matura z matematyki stanowi "zmorę wielu uczniów". Zwróciła uwagę, że egzamin ten jest szczególnym wyzwaniem dla osób z dyskalkulią.To tak, jakby człowiek bez nogi miał biec przez płotki - powiedziała. "Na prośbę 25 tysięcy obywateli, którzy podpisali petycję o zniesieniu obowiązkowej matury z matematyki, rozpoczęliśmy w Sejmie dyskusję o tym, jak poprawić sytuację polskich uczniów" - dodała.

Ta wypowiedź wywołała jednak burzę w Internecie. Dominowały negatywne komentarze. Do dyskusji włączył się m.in. Roman Giertych. "Pani poseł Bodnar chciałem przypomnieć, że obowiązkową matematyka na maturze, którą od 2010 wprowadziłem rozporządzeniem w 2007, została uznana w 2019 przez specjalistów m.in. brytyjskich za jedną z przyczyn spektakularnego postępu naszej młodzieży w międzynarodowych konkursach PISA oceniających umiejętności uczniów" – napisał Roman Giertych na platformie X.

Co na to MEN?

MEN nie zmienia swojego stanowiska z w tej sprawie.Obowiązkowa matematyka na maturze pozostanie - powiedziała Katarzyna Lubnuaer, wiceminister edukacji w Polskim Radiu. Odnosząc się do kwestii uczniów, którzy mają szczególne potrzeby, podkreśliła, że z myślą o nich wprowadzono "różnego rodzaju dostosowania". Jeśli dziecko ma dyskalkulię, to jego pracę sprawdza specjalny zespół - powiedziała Lubnauer.