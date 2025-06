Od 1 września 2025 r. do szkół wchodzi nowy, nieobowiązkowy przedmiot szkolny - edukacja zdrowotna. Zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Rodzic, który nie chce, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach, musi złożyć do 25 września pisemną rezygnację.

Zajęcia z edukacji zdrowotnej w publicznych szkołach podstawowych będą realizowane w klasach IV-VIII w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia zajęcia będą realizowane w wymiarze jednej godziny tygodniowo w klasach I i II albo w klasach II i III, albo w klasach I i III (łącznie dwie godziny w okresie nauczania). Ważne jest to, że zajęcia z edukacji zdrowotnej nie będą podlegały ocenie, i nie będą miały wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa?

Czy edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa? O to także Barbara Nowacka była pytana w Porannej rozmowie w RMF FM.

Nigdy nie było tak zapowiadane. Rok próby i zobaczymy. To jest sensowne podejście. Dziś na pewno wiemy z danych jedno: jest wielkie zainteresowanie wśród nauczycieli zapisywaniem się na oferowane przez nas studia, które robiliśmy we współpracy z uczelniami medycznymi. Tam było po kilka osób chętnych na jedno miejsce. Widać też - jak popatrzymy na nasze społeczeństwo - bardzo duże zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą zdrowia. To kwestia zdrowia psychicznego, diety, ruchu, profilaktyki- powiedziała minister edukacji.

Lekcje będą krótsze?

Nie będzie krótszych lekcji, szkoła jest do nauki - powiedziała Barbara Nowacka. Mówiła także o nowych technologiach. Kiedy widzę, że już w przedszkolu pojawiają się nowe technologie, to mam powody do obaw. Wprowadzamy przepisy, które wesprą szkoły, które chciałyby wydać zakaz używania smartfonów w szkole, natomiast moim zdaniem nie powinien być to zakaz odgórny wydany przez ministra, ale możliwość zakazu w czasie rozmów z rodzicami - dodała Nowacka.

Zmiany na lekcjach religii

W nowym roku szkolnym lekcje religii we wszystkich szkołach będą na pierwszej lub ostatniej lekcji - powiedziała minister edukacji, zapowiadając także, od roku szkolnego 2025/2026 liczba godzin religii zostanie ograniczona z dwóch do jednej tygodniowo.

Oto pozostałe zmiany, które wejdą w życie od nowego roku szkolnego.