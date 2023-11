Egzamin ósmoklasisty 2024: Test umiejętności uczniów klas 8

Egzamin ósmoklasisty to podsumowanie wiedzy uczniów kończących szkoły podstawowe i przepustka do znalezienia dobrej szkoły średniej. Co istotne, zaliczony zostanie nawet bardzo niski wynik testu – w tym samo podejście do egzaminu. Testy próbne nie są obowiązkowe, ale pomagają m.in. w wykryciu i uzupełnieniu ewentualnych braków w wiedzy. Egzaminy próbne ósmoklasisty szkoły przeprowadzają we własnym zakresie. Ważną zmianą w przyszłorocznym egzaminie jest rezygnacja z tzw. czwartego przedmiotu do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia).

Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2024?

Na wypełnienie standardowego arkusza egzaminacyjnego uczniowie mają odpowiednio:

120 minut dla egzaminu z języka polskiego,

100 minut dla matematyki,

90 minut dla języka nowożytnego (języki do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski).

Egzamin zostanie przedłużony dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (tu m.in. uczniowie ze spektrum autyzmu, osoby słabosłyszące i niewidome):

do 180 minut dla egzaminu z języka polskiego,

do 150 minut dla egzaminu z matematyki,

do 135 minut dla egzaminu z języka nowożytnego.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2024

Daty egzaminów – szkoły dla dzieci i młodzieży oraz szkoły dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - podała CKE.

Terminy główne:

14 maja 2024 , godz. 9:00 – język polski,

, godz. 9:00 – język polski, 15 maja 2024 , godz. 9:00 - matematyka,

, godz. 9:00 - matematyka, 16 maja 2024, godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

Terminy dodatkowe egzaminów ósmoklasisty:

10 czerwca 2024, godz. 9:00 – język polski,

11 czerwca 2024, godz. 9:00 – matematyka,

12 czerwca 2024, godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

3 lipca 2024 roku to termin ogłaszania wyników egzaminu, przekazania informacji szkołom i wydawania uczniom zaświadczeń o wynikach.

Egzamin ósmoklasisty – szkoły dla dorosłych

CKE podała również terminy egzaminu dla szkół kończących naukę w semestrze jesiennym.

10 stycznia 2024, godz. 9:00 – język polski,

11 stycznia 2024, godz. 9:00 - matematyka,

12 stycznia 2024, godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

Terminy dodatkowe egzaminu, szkoły dla dorosłych:

14 maja 2024, godz. 9:00 – język polski,

15 maja 2024, godz. 9:00 - matematyka,

16 maja 2024, godz. 9:00 – język obcy nowożytny,

Wyniki egzaminów przeprowadzanych w styczniu zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2024 roku.

Co można zabrać na egzamin ósmoklasisty 2024?

Zgodnie z informacjami CKE uczniowie powinni zabrać długopis lub pióro z czarnym tuszem, a w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. Jeżeli ćwiczenie matematyczne wymaga wykonania rysunku, należy wykonać go długopisem (a nie ołówkiem). Z dodatkowych materiałów pomocniczych – wymienionych w zaleceniach CKE – mogą korzystać uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracujący na dostosowanym arkuszu egzaminacyjnym.