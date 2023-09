Reklama

8. klasa szkoły podstawowej

8. klasa szkoły podstawowej jest odpowiednikiem dawnej 2. klasy gimnazjum. Jest to jednocześnie ostatni rok nauki w szkole podstawowej, który zostanie zakończony egzaminem ósmoklasisty. W tej klasie na uczniów czekają zmiany dotyczące przedmiotów nauczania. Czego mogą się spodziewać ósmoklasiści?

Nowe przedmioty w 8. klasie – co nowego, a co odchodzi

Nowymi przedmiotami w ósmej klasie są wiedza o społeczeństwie oraz edukacja dla bezpieczeństwa. W ostatniej klasie szkoły podstawowejodchodzą również 2 przedmioty – są to plastyka i muzyka. Przedmioty te były realizowane wcześniej w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Jednak warto pamiętać, że mimo iż przedmioty te nie będą już w klasie 8. to jednak oceny z nich będą liczyć się do średniej ocen w tak zwanej klasyfikacji końcowej. Taka sama sytuacja ma miejsce z przedmiotem technika, która nie była już nauczana w klasie 7.

Jakie przedmioty są w 8. klasie i ile godzin lekcyjnych jest obowiązkowych?

Przedmioty w ósmej klasie szkoły podstawowej to:

język polski - 5 godzin tygodniowo

matematyka - 4 godziny tygodniowo

pierwszy język obcy nowożytny - 3 godziny tygodniowo

drugi język obcy nowożytny - minimum 2 godziny tygodniowo

biologia - 2 godziny tygodniowo

geografia - 2 godziny tygodniowo

chemia - 2 godziny tygodniowo

fizyka - 2 godziny tygodniowo

historia - 2 godziny tygodniowo

informatyka - 1 godzina w tygodniu

wychowanie fizyczne - 4 godziny tygodniowo

zajęcia z wychowawcą - 1 godzina w tygodniu

edukacja dla bezpieczeństwa - 1 godzina w tygodniu

wiedza o społeczeństwie- 2 godziny tygodniowo

doradztwo zawodowe - 10 godzin w całym roku szkolnym

religia - 2 godziny tygodniowo

etyka - 1 godzina w tygodniu

wychowanie do życia w rodzinie - 14 godzin w trakcie całego roku

Jest ich w sumie 18, jednak nie wszystkie są obowiązkowe. Religia lub etyka oraz wychowanie do życia w rodzinie to zajęcia, w których uczestnictwo jest dobrowolne. Zatem liczba godzin obowiązkowych dla ósmoklasisty to minimum 33 godziny tygodniowo.

Egzamin ósmoklasisty 2024

Szkoła podstawowa kończy się egzaminem ósmoklasisty, który jest obowiązkowy. Aby ukończyć szkołę, trzeba do niego przystąpić. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien na nim uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Rezultat liczy się jednak przy rekrutacji do szkoły średniej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

języka polskiego

matematyki

języka obcego nowożytnego.

W roku szkolnym 2023/2024 ósmoklasiści będą egzaminowani od 14 od 16 maja, a wyniki tych zmagań poznamy 3 lipca. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: