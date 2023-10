Kiedy szukać korepetytora?

Sezon na korepetycje trwa przez cały rok. Osoby udzielające zajęć dodatkowych przekonują jednak, że najlepszym czasem na znalezienie korepetytora jest początek roku szkolnego. Już pod koniec sierpnia wzrasta ilość nowych, atrakcyjnych ofert zajęć dodatkowych. We wrześniu intensywniej zaczynają działać również firmy specjalizujące się w ofercie korepetycji. Kolejne „okienko” korepetycyjne pojawia się zazwyczaj w okolicy ferii zimowych.

Dobry korepetytor – doświadczony czy wykształcony?

Po czym rozpoznać dobrego korepetytora? Wybór idealnego tutora zależy od wieku i potrzeb dziecka lub nastolatka. Dobry nauczyciel zajęć dodatkowych nie musi być wykształconym magistrem. Doskonałych korepetycji może udzielać m.in. native speaker, absolwent lub zdolny student uczelni wyższej. Oprócz wiedzy liczy się czas doświadczenia, komunikatywność, a przede wszystkim "smykałka" do sprawnej metodyki nauczania. Ściśle wykształcony korepetytor przyda się przede wszystkim uczniom szkół średnich. W tym wypadku liczy się nie tylko wykształcenie kierunkowe, ale również aktywny staż nauczycielski. Cenną umiejętnością tutora są uprawnienia egzaminatorskie – przydatne szczególnie ósmoklasistom i maturzystom.

Po czym rozpoznać dobrego korepetytora? 7 wskazówek

opinie – byłych uczniów, rodziców, dodatkowe referencje,

specjalizacja – czyli 1 przedmiot kierunkowy, język lub określona nisza tematyczna,

aktywna praca w zawodzie (szkoły, uczelnie wyższe, placówki edukacyjne),

staż pracy,

kwestie formalne rozliczeń – korepetycje podlegają opodatkowaniu (działalność gospodarcza lub nierejestrowana),

dodatkowe uprawnienia,

zakres dodatkowych usług np. materiały dydaktyczne.

Korepetycje: Logistyka i warunki nauczania

Przed wyborem korepetycji warto przemyśleć 3 główne opcje warunków nauki:

korepetycje online (e-korepetycje) – łatwo dostępne, ale wiążące się z wymaganiami technicznymi i ograniczeniem komunikacji; kontakt online nie zawsze sprzyja utrzymaniu uwagi ucznia,

– łatwo dostępne, ale wiążące się z wymaganiami technicznymi i ograniczeniem komunikacji; kontakt online nie zawsze sprzyja utrzymaniu uwagi ucznia, korepetycje w domu ucznia – wygodne, sprzyjające skupieniu, ale wiążące się z dodatkowym kosztem (dojazd jest zazwyczaj uwzględniony w cenie korepetycji),

– wygodne, sprzyjające skupieniu, ale wiążące się z dodatkowym kosztem (dojazd jest zazwyczaj uwzględniony w cenie korepetycji), nauka w domu korepetytora – koszt dojazdu rodzica i organizacja logistyki.

Styl i metodyka nauczania

Dobry korepetytor potrafi dobrać metodę nauczania do wieku, umiejętności i charakteru dziecka. W razie potrzeby – powinien również modyfikować metody na bieżąco. Nauczanie typowo podręcznikowe powoli, ale skutecznie odchodzi do lamusa. Nowoczesny tutor ma coraz częściej dostęp do interaktywnych materiałów online, gier edukacyjnych, a nierzadko tworzy również własne, autorskie materiały. Należy sprawdzać, czy korepetytor potrafi się komunikować z uczniem. O ile dostępna jest opcja skorzystania z tzw. lekcji pokazowej – zdecydowanie warto poświęcić czas i udać się na nią z dzieckiem.

Ewaluacja i informacja zwrotna podczas korepetycji

Badanie efektów pracy jest równie ważne jak sam proces nauki. Uczeń musi wiedzieć jakimi metodami i jak regularnie będą sprawdzane jego postępy. Precyzyjna informacja zwrotna powinna również trafić do rodzica. W zależności od rodzaju korepetycji można poprosić o rozmowę, szczegółowy opis postępu w nauce lub wyniki testów. Istotną będzie także informacja zwrotna od dziecka – łatwość komunikacji z nauczycielem, poziom zrozumienia treści, świadomość mocnych i słabszych stron.

Wybór korepetytora – co powinno niepokoić?