Emerytury a nowelizacja Karty Nauczyciela

Podpisana przez prezydenta nowelizacja Karty Nauczycielaprzywraca m.in. prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Jak przypomina portalsamorzadowy.pl, prawo przywrócono po blisko 15 latach. Problem polega na tym, że wraz z przywróconym prawem pojawiły się nowe zasady, które dla części osób mogą okazać się niekorzystne.

Warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę nauczycielską

Dwa najważniejsze warunki dotyczą konieczności udokumentowania co najmniej 20 lat wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela (wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego) przy wykonywaniu min. 1/2 wymiaru zajęć. Do tego dochodzi obowiązek posiadania min. 30 lat okresów składkowych.

Dodatkowe warunki, jakie należy spełnić to:

rozpoczęcie pracy przed 1 stycznia 1999 r., czyli "faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela", wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,

r., czyli "faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela", wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, brak prawa do emerytury zgodnie z art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela,

rozwiązanie stosunku pracy musi dokonać się na wniosek nauczyciela, za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem w trybie art. 20 lub 27 Karty Nauczyciela (lub wygaśnięciem stosunku pracy po stanie nieczynnym).

Emerytury nauczycielskie. Na czym polega główna zmiana?

Kluczowe wyzwanie dotyczy sposobu obliczania wysokości emerytury. Wcześniejsze emerytury nauczycielskie będą obliczane na podstawie: zgromadzonych składek na koncie emerytalnym, środków z OFE (o ile nauczyciel jest członkiem funduszu) oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Nie mogą być również niższe niż kwota najniższej emerytury.

Najwcześniej – czyli od 1 września 2024 – z emerytur nauczycielskich na nowych zasadach skorzystają osoby spełniające wszystkie, powyższe warunki i urodzone przed 1 września 1966 roku.

Wcześniejsza emerytura nauczycielska a możliwość pracy w szkole

Warto również pamiętać, że w nauczyciel, który uzyskał prawo do wcześniejszej emerytury – a jednocześnie chce wrócić do szkoły – może pracować wyłącznie w wymiarze ½ etatu. Na pracę pełnoetatową przy jednoczesnym utrzymaniu prawa do wcześniejszej emerytury zgodę musi wyrazić kurator oświaty.