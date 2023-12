Baza: Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli

Kluczowa zmiana w pensjach dotyczy wynagrodzenia bazowego. Na ten moment podwyżki nauczycielskie o 30 proc. są już zagwarantowane, co daje w 2024 roku kwoty brutto rzędu:

4797 dla nauczyciela początkującego,

dla nauczyciela początkującego, 5057 dla nauczyciela mianowanego,

dla nauczyciela mianowanego, 5915 dla nauczyciela dyplomowanego.

Dodajmy, że jest to opcja "na start", wywalczona długimi staraniami przedstawicieli oświaty i związkowców. W dalszej kolejności zostanie rozpatrzony m.in. projekt obywatelski ZNPo uzależnieniu wynagrodzeń nauczycieli od średnich płac w gospodarce.

Jakie dodatki otrzymują nauczyciele obecnie?

Wynagrodzenie zasadnicze może – ale nie musi – zostać podniesione o płace za godziny dodatkowe. Do tego dochodzi m.in.:

dodatek stażowy,

dodatek wiejski – 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego,

dodatek motywacyjny – do 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego,

dodatek za uciążliwe warunki pracy – 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego,

dodatek za trudne warunki pracy – 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela m.in. za prowadzenie zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną,

dodatki funkcyjne np. z tytułu bycia wychowawcą klasy – kwota min. 300 zł,

przyznane nagrody specjalne,

"trzynastka" w wysokości podstawowego, miesięcznego wynagrodzenia.

Kwestie prawne związane z przyznawanymi dodatkami reguluje Karta Nauczyciela.

Które z dodatków mogą zmienić się po podwyżkach?

Kwota przyznawana nauczycielowi za ilość lat przepracowanych w szkolnictwie. Zgodnie z Kartą Nauczyciela wysokość dodatku wynosi 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy, kolejny rok pracy. Dodatek jest jednak naliczany dopiero od 4-go roku pracy pedagogicznej. Dodatkowe ograniczenie to pułap maks. 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

To oznacza m.in., że nauczyciel dyplomowany ze stażem 20 lat pracy i pensją na poziomie min. 5915 zł brutto otrzyma dodatek stażowy w wysokości 1183 zł brutto (20 proc. wynagrodzenia zasadniczego). Co daje razem kwotę min. 7098 zł brutto. W przeliczeniu nie uwzględniono nadgodzin i innych, przysługujących dodatków. W przypadku tej samej pensji, dodatek stażowy dla nauczyciela dyplomowanego za 1 rok pracy wyniesie 59,2 zł brutto.

Jest to dodatkowa kwota do wynagrodzenia zasadniczego, przysługująca – zgodnie z Kartą Nauczyciela – pedagogowi, który pracuje w szkole na terenie wiejskim lub w mieście do 5 tys. mieszkańców. Kwotę dodatku po podwyżce w 2024 roku dość łatwo obliczyć, ponieważ wynosi 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Przykładowe przeliczenie: po wprowadzeniu podwyżki o 30. proc., dodatek wiejski dla nauczyciela początkującego z pensją 4797 zł brutto wyniesie 479,7 zł brutto. To daje kwotę 5276,7 brutto – bez uwzględnienia innych dodatków i nagród. Ten sam typ dodatku może podnieść pensję nauczyciela mianowanego z kwoty 5057 zł brutto do 5562,7 zł brutto.

Pozostałe dodatki

Część pozostałych dodatków ma charakter uznaniowy lub nie jest powiązana z wynagrodzeniem zasadniczym. Zdarza się również, że budżet danej jednostki samorządowej nie posiada odpowiednich środków finansowych. Przykład – dodatek za wychowawstwo klasy wynosi obecnie min. 300 zł i trudno przewidzieć, czy i na jakiej podstawie może zostać podniesiony. Podobnie wygląda kwestia dodatku motywacyjnego, który wynosi zazwyczaj kilkaset złotych brutto.