Potwierdzenie podwyżek dla nauczycieli

Podniesienie pensji nauczycielskich o 30. proc. zostało już wielokrotnie potwierdzone. Temat podjął premier Donald Tusk w swoim expose, zapowiadając równocześnie min. 20 proc. podwyżek w budżetówce. "To przykłady rzeczy, które ruszą natychmiast, już ruszyły, choć blokowaliście powstanie nowego rządu" – dodał premier.

Podniesienie pensji pedagogów potwierdziła również w ostatnich wywiadach nowa ministra edukacji. Wyjaśniła jednak, że o ile decyzja została już podjęta, o tyle sam proces wyrównania płac może jeszcze potrwać:

"Podwyżki będą od 1 stycznia" – wyjaśniła Nowacka – "natomiast one 1 stycznia nie dadzą rady wpłynąć do kieszeni nauczycielskich. Ponieważ budżet będzie uchwalony z pewnym opóźnieniem, czyli gdzieś tam luty – zakładamy. Ale oczywiście będzie to z wyrównaniem. Czyli podwyżki 30-procentowe, tak jak deklarowaliśmy" – podkreśliła.

Wyrównanie od stycznia 2024, wypłaty od lutego?

Pierwsze, jeszcze niepotwierdzone zapowiedzi wskazują na możliwość wypłat nowych pensji od lutego lub marca 2024, w zależności od tego, jak będą przebiegać prace związane z budżetem. Wiadomo, że wypłaty nastąpią z wyrównaniem od 1 stycznia. Podniesione ma zostać zarówno zasadnicze wynagrodzenie nauczycielskie, jak i część dodatków m.in. dodatek stażowy (za każdy, kolejny rok pracy pedagoga od 4-go roku nauczania).

Na ten moment nie potwierdzono jeszcze, jak będzie wyglądać kwestia przeliczenia lub wyrównania płac za komplet dodatków przysługujących nauczycielom. Co istotne, premier Tusk zapowiedział już, że wyrównanie płac pedagogów obejmie również nauczycieli przedszkola.

ZNP liczy na odczytanie projektu obywatelskiego

Podwyżki płac o 30. proc. to – jak zapowiadał wielokrotnie ZNP – początek walki o "godność zawodu nauczyciela". W Sejmie leży projekt obywatelski dotyczący powiązania płac pedagogów ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Dokument nie został jeszcze odczytany, ale możliwe, że – ponowna – prezentacja projektu odbędzie się w najbliższych miesiącach. Przedstawiciele związku śledzą rozwój sytuacji zapowiadając, że są gotowi do ponownego przedstawienia kluczowych założeń projektu.

4 grudnia ZNP podjął również uchwałę wnosząc o realizację od 1 stycznia 2024 podwyżek o "co najmniej 30% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, jednak nie mniej niż 1500 zł". W uchwale przypomniano również o "Porozumieniu na rzecz edukacji", dokumencie podpisanym przed wyborami z przedstawicielami ugrupowań, które obecnie tworzą rządową koalicję.