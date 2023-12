ZNP przypomina o deklaracjach przedwyborczych

Głównym tematem konferencji była kwestia obywatelskiego projektu dotyczącego powiazania wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Projekt ZNPtrafił ponownie do Sejmu i zostanie rozpatrzony w najbliższym czasie.

"Wierzymy, że te deklaracje dotyczące skali wzrostu wynagrodzeń na poziomie nie mniej niż 30 proc. i nie mniej niż 1,5 tys. złotych zostaną jak najszybciej przekute w konkretne rozwiązania i decyzje" – powiedział w trakcie konferencji Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Dodał, że związkowcy przedstawiali już wielokrotnie swoje deklaracje, a o podniesienie płac walczą od ponad 8 lat.

Reklama

Prezes ZNP przypomniał m.in. o protestach nauczycieli i przyczynach powstania projektu "Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli". Zapewnił, że związkowcy są gotowi do ponownego przedstawienia projektu w Sejmie. Wezwał polityków koalicji do sprawnego zrealizowania przedwyborczych obietnic dotyczących zarówno nauczycielskich płac, jak i szerszych zmian w edukacji.

Reklama

Podziękowania dla nauczycieli, podsumowanie stanu edukacji

W trakcie spotkania padły również podziękowania dla nauczycieli, którzy przez ostatnie lata konsekwentnie walczyli m.in. o utrzymanie wysokiego poziomu edukacji. Prezes ZNP podkreślił, że polskie szkolnictwo ma za sobą wyjątkowo trudny czas – okres pandemii, nauczanie zdalne i konsekwencje ostatnich reform oświaty. Sławomir Broniarz zauważył, że w ostatnich latach nastąpiło zwątpienie w poprawę stanu oświaty, a dodatkowo "to był także czas walki z niebywałym hejtem wymierzonym w nauczycieli". Na konferencji padł m.in. temat nauczycielskich godzin nadliczbowych, dodatkowych wymagań wobec pedagogów i gwałtownych zmian kadrowych.

"Nauczyciele nogami głosowali przeciwko temu, co się dzieje w edukacji" – podkreślił prezes ZNP. Zauważył również, że aktualne braki kadrowe są już na poziomie "rzędu 55-60 tys. nauczycieli".

Apel do polityków. "Nauczyciele nie wierzą w 30-proc. podwyżki"

"Nauczyciele i nauczycielki to największy potencjał w rozmontowywanym przez ostatnie lata systemie edukacji. Dlatego apelujemy do polityków (przyszłych rządzących) nie zawiedźcie ich!" – zaapelowała Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP. Dodała również, że pedagodzy w ostatnim czasie stracili zaufanie do władzy. Stąd m.in. powstanie projektu, w którym płace nauczycielskie mają zostać uniezależnione od decyzji polityków.

"Nauczyciele, wyobraźcie sobie państwo, nie wierzą w 30-procentowe podwyżki" – mówiła Woźniak, zaznaczając jednocześnie, że w realizację deklaracji polityków o podwyżkach zdecydowanie wierzy. "My mamy wiarę, mamy godność. A od polityków oczekujemy wiarygodności" – podsumowała.

W trakcie spotkania przypomniano również o podpisanym 9 października pakcie "Porozumienie dla edukacji". Dokument podpisali przedstawiciele ZNP wraz z politykami ugrupowań, które tworzą obecnie koalicję rządową. W pakcie pojawił się m.in. zapis o poprawie sytuacji materialnej nauczycieli.