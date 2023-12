Coraz więcej przedszkolaków

Jak podaje GUS, w latach 2018-2022 o 5,4 proc. zwiększyła się liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną. W roku szkolnym 2022/23 do placówek przedszkolnych uczęszczało 92,7 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. W 2021 roku Polska uplasowała się na 13 miejscu wśród krajów UE pod kątem dostępności najmłodszych do wychowania przedszkolnego. Poziom uczestnictwa dzieci w wieku 4-6 lat w edukacji przedszkolnej wyniósł w 2021 roku 95,4 proc. przewyższając średnią europejską (94,8 proc.).

Rośnie zainteresowanie zdobyciem zawodu

Reklama

Wśród uczniów szkół podstawowych najbardziej popularne wciąż pozostają licea ogólnokształcące. Jak podaje GUS, w latach szkolnych 2018/19-2022/23 wybierało je ponad 45 proc. absolwentów. W statystykach odnotowano jednak wyraźny trend w kierunku zainteresowania szkołami zawodowymi i technikami. Liczba uczniów techników wzrosła z 40,8 proc. w roku szkolnym 2018/19 do 42,2 proc. w roku szkolnym 2022/23.

Reklama

Reklama

Wysokie kompetencje 15-latków w latach 2015-2018

GUS zanalizował statystyki międzynarodowego badania kompetencji PISA. Warto zauważyć, że analiza nie obejmuje najnowszych wyników PISA z 2022 roku, który – pomimo dobrych, średnich wyników – pokazał zarówno ogólny spadek kompetencji jak i wzrost uczniów o "najniższym poziomie wyników".

Dane z badań PISA 2015 i 2018 wciąż potwierdzały dobre przygotowanie absolwentów szkół podstawowych do wejścia w dorosłe życie. W 2018 roku Polska zajęła 4 miejsce w UE w kategorii poziomu rozumienia tekstu czytanego i znalazła się na 10 miejscu wśród krajów biorących udział w badaniu. Od 2015 do 2018 polscy uczniowie poprawili następujące wyniki: o 6 pkt. poziom kompetencji czytania ze zrozumieniem, o 6 pkt. poziom kompetencji matematycznych, o 10 pkt. kompetencje z obszaru nauk przyrodniczych.

Więcej dorosłych z wykształceniem wyższym

Nowy raport potwierdza stały poziom zainteresowania wykształceniem wyższym. Jak podkreśla GUS, zdobycie kierunkowego wykształcenia jest wciąż uważane za niezbędną inwestycję. W latach akademickich 2018/19-2022/23 wzrósł o 2,7 proc. tzw. współczynnik skolaryzacji. O 6,2 proc. wzrósł udział osób kształcących się na jednolitych studiach magisterskich. Zmniejszył się za to udział absolwentów kierunków studiów technicznych i przyrodniczych w ogólnej liczbie absolwentów uczelni wyższych (z 28,5 proc. do 24,7 proc. od 2017 do 2021 roku).

W latach 2018-2022 wśród osób w wieku 15-64 lata zanotowano wzrost o 2,4 proc. osób z wykształceniem wyższym. Lepiej wykształcone pozostają kobiety – 35,5 proc. w stosunku do 23,7 proc. wśród mężczyzn.

Jak podkreśla GUS, Polska wciąż plasuje się w czołówce państw UE pod kątem poziomu wykształcenia mieszkańców:

w 2022 prawie 93,5 proc. osób w wieku 25-64 lata miało co najmniej wykształcenie średnie (średnia dla krajów UE to 79,5 proc.),

46,6 proc. Polaków w wieku 30-34 lata ma wykształcenie wyższe (3,8 proc. powyżej średniej UE),

Polska zajmuje 5 miejsce wśród krajów UE pod kątem średniej liczby lat edukacji formalnej.

Polacy inwestują w znajomość języków obcych

GUS podaje wyniki badania "Uczenie się osób dorosłych w 2022", podkreślając, że 72,8 proc. osób w wieku 18-69 lat zadeklarowało znajomość języka obcego (dowolnego).

45,8 proc. badanych potrafi posługiwać się jednym językiem obcym,

27 proc. badanych zna więcej niż jeden język obcy,

35 proc. badanych określiło swoje kompetencje językowe na poziomie średnim.

Polacy uczą się najchętniej języków: angielskiego (54,1 proc. badanych), rosyjskiego i niemieckiego. Rośnie również popularność języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Znajomość języków obcych wciąż pozostaje cenną umiejętnością na rynku pracy.