CKE apeluje do zdających egzaminy zawodowe

Informacja pojawiła się na stronie komisji 16 stycznia. 22 stycznia CKE planuje publikację wyników egzaminu zawodowego z części pisemnej, przeprowadzonego z wykorzystaniem systemu SIOEPKZ (elektroniczny system przeprowadzania egzaminów). Przedstawiciele komisji zaapelowali do uczestników egzaminu, aby zalogowali się do portalu do piątku 19 stycznia w celu sprawdzenia poprawności logowania. Zgodnie z zaleceniami CKE korzystający z systemu musi wykonać następujące działania:

Wejść na stronę portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl .

. Użyć kodów aktywacyjnych przekazanych przez dyrektora ośrodka egzaminacyjnego (szkoły).

CKE przypomniało również, że kody aktywacyjne są ważne bezterminowo, od momentu w którym zdający egzamin zarejestrował się w systemie SIOEPKZ.

Co robić w przypadku problemów z logowaniem?

Komisja przypomina w komunikacie, że w przypadku problemów z wprowadzeniem hasła (np. gdy zdający zapomni/zgubi hasło) można je zresetować. Zdający, którzy w trakcie logowania korzystają z nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail, w celu zresetowania hasła muszą zwrócić się do dyrektora ośrodka egzaminacyjnego (szkoły) o nowe kody aktywacyjne.

Problemy CKE z podawaniem wyników

CKE zmagała się już wcześniej z problemami technicznymi dotyczącymi korzystania z systemu. 10 stycznia osobom korzystającym z systemu podano nieprawidłowe dane. Na skutek nieprawidłowego klucza odpowiedzi większość zdających egzamin zawodowy w części teoretycznej otrzymała informację o niezaliczeniu egzaminu. Temat wzbudził duże kontrowersje wśród uczniów techników i szkół zawodowych. Za pomyłkę systemu przeprosił m.in. wicedyrektor CKE Horacy Dębowski zapewniając "wszystkie wyniki zdających będą przeliczone prawidłowo". W komunikacie z 11 stycznia wyjaśniono: "Problem wyświetlania nieprawidłowej informacji o wstępnym wyniku na ekranie zdającego (…) nie wpływa na ustalanie poprawnych wyników egzaminacyjnych w systemie SIOEPKZ. Zostało to szczegółowo zweryfikowane przez zespół CKE oraz potwierdzone przez naszego partnera technologicznego, natychmiast po zidentyfikowaniu tego problemu." W temacie zainterweniowało również Ministerstwo Edukacji Narodowej prosząc CKE o udzielenie "niezwłocznych wyjaśnień".

Kiedy wyniki egzaminów zawodowych?

Zgodnie z harmonogramem CKE ostateczne wyniki egzaminów zawodowych dla sesji 2024 ZIMA zostaną ogłoszone zdającym 27 marca 2024.