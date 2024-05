Egzaminy dojrzałości wiążą się z presją i oczekiwaniami, zarówno ze strony samych zdających, jak i ich rodziców.

Psychologowie tłumaczą to kilkoma czynnikami. Po pierwsze, dla rodziców matura często wiąże się z ich własnymi wspomnieniami i doświadczeniami z egzaminów. Mogą obawiać się, że ich dzieci nie poradzą sobie tak dobrze, jak oni sami lub że przez "zawalony" egzamin, nie dostaną się na wymarzone studia, a tym samym zniszczą sobie życie – bo w wielu domach wciąż takie przekonanie panuje. Takie myślenie może prowadzić do lęku o przyszłość dzieci i doświadczenia przez rodziców dużego stresu związanego z egzaminem maturalnym.

Po drugie, rodzice często czują się odpowiedzialni za sukcesy swoich dzieci. Mogą mieć poczucie, że powinni zapewnić im lepsze warunki do nauki oraz większe wsparcie emocjonalne.

Po trzecie, matura jest często postrzegana jako ważny moment przełomowy w życiu młodego człowieka, a każdy rodzic chciałby, aby ten etap wypadł jak najlepiej. To również może potęgować stres związany z egzaminem.

Rodzice bardziej zestresowani maturą niż dzieci?

Przyznam szczerze, że bardziej stresuję się maturą mojego syna niż on sam. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i dostanie się na wymarzoną medycynę- przyznała w rozmowie z Dziennik.pl Anna Bogucka, matka maturzysty z Warszawy. Za dużo nas to wszystko kosztowało. Dwa ostatnie lata bez przerwy jakieś kursy, korepetycje, książki. Bardzo dużo zainwestowaliśmy w to i pieniędzy i energii. Wiem, że jest przygotowany odpowiednio, ale i tak się stresuję. Mam jednak nadzieję, że zda gładko - dodała przejęta.

Chciałbym, żeby mój syn zdał maturę jak najlepiej, ale nie chcę nakładać na niego presji. Najważniejsze, żeby czuł się komfortowo i wiedział, że zawsze może na mnie liczyć. Myślę o tych egzaminach, ale nie obciążam tym tematem syna - powiedział nam Marek Niwiński, ojciec maturzysty z Krakowa.

"A co jeśli córka nie zda? Co z jej przyszłością?"

To już we wtorek. Nie mogę spać, jeść, myśleć o niczym innym od kilku dni. Całą majówkę się stresowałam. A co jeśli córka nie zda? Co z jej przyszłością? – pytała w rozmowie z nami drżącym głosem pani Katarzyna, mama tegorocznej maturzystki w jednym z najlepszych liceów w Łodzi. Widzę też stres w jej oczach. Chciałabym móc ją jakoś odciążyć, ale nie wiem jak. Czuję się bezsilna i przez to też sama bardzo się stresuję i modlę się, żeby ten egzamin przeszedł gładko. Nie wyobrażam sobie, co by się stało, gdyby... - dodała.

"Nie mogę patrzeć na te sterty książek i notatek"

Niektórzy rodzice natomiast marzą już tylko o tym, żeby ten trudny czas, jak najszybciej minął.

Już nie mogę patrzeć na te sterty książek i notatek. Nasz dom zamienił się w salę egzaminacyjną i bibliotekę w jednym. Muszę jakoś przetrwać ten czas, chociaż nie jest to łatwe. I te nastroje córki, fochy…nie do wytrzymania już -stwierdziła w rozmowie z Dziennik.pl Joanna - mama tegorocznej maturzystki z Poznania.

Matura 2024 - stres dla całej rodziny. Jak go pokonać?

Aby zredukować stres przed maturą swoich dzieci, psychologowie radzą: