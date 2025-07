Związki zawodowe nauczycieli domagają się przede wszystkim spełnienia dwóch postulatów: podwyżek o 10 proc. od września i przywrócenia poprzednich zasad przyznawania urlopów dla poratowania zdrowia. MEN nie chce na to przystać, ale zaproponował szereg innych zmian korzystnych dla nauczycieli.

Nowa nagroda dla nauczycieli

Projekt nowelizacji Karty nauczyciela przewiduje m.in. zmiany w zakresie wynagradzania. Zgodnie z nim podwyższona zostanie kwota nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Nagroda za 40 lat pracy zwiększy się z obecnych 250 proc. pensji miesięcznej do 300 proc.

Wprowadzona zostanie także nowa nagroda za 45 lat pracy -w wysokości 4 miesięcznych pensji. To kwota ok. 25 tys. zł, która ma zachęcić nauczycieli w wieku emerytalnym do pozostania w zawodzie. Było rażącą niesprawiedliwością, że pracownicy samorządowi mogli mieć taką nagrodę, a nie przysługiwała ona nauczycielom – powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka.

Warto pamiętać, że nagroda jubileuszowa dla nauczycieli jest zwolniona z opodatkowania. Nie są za nią potrącane składki od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli są zazwyczaj wypłacane raz w roku, najczęściej w okresie letnim, czyli w sierpniu lub we wrześniu.

Karta nauczyciela. Najważniejsze zmiany

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy Karta nauczyciela zapisano także inne ważne dla nauczycieli zmiany: