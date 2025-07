Minister edukacji Barbara Nowacka skierowała do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt ustawy - Prawo oświatowe dotyczący m.in. małych szkół. Zaproponowane w nim nowe rozwiązania mają na celu wprowadzenie regulacji pozwalających na dostosowanie edukacji na poziomie szkół podstawowych do zmian demograficznych. Zgodnie z projektem ustawy małe szkoły, po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, będą mogą być wykorzystywane do innych celów, zgodne z potrzebami mieszkańców.