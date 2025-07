Uczniowie, którzy kształcą się w ramach edukacji domowej, nie chodzą na tradycyjne lekcje, ale muszą być przypisani do konkretnych szkół. Raz w roku zdają egzaminy stacjonarne w szkole. Ich wynik jest podstawą do wydania świadectwa. W tradycyjnej formie odbywają się także egzaminy ósmoklasistów oraz matury.

Szkoły otrzymują z budżetu państwa, za pośrednictwem samorządu, pieniądze na każdego przypisanego ucznia, który uczy się w edukacji domowej. Dostają 0,8 stawki na pierwszych 200 uczniów w edukacji domowej. Przy większej liczbie uczniów stosuje się przelicznik 0,4 kwoty bazowej, jeśli co najmniej 30 proc. uczniów realizuje naukę w trybie stacjonarnym lub 0,2 jeśli mamy mniej niż 30 proc. uczniów. Najniższą stawką objęta jest np. popularna Szkoła w Chmurze.

Zmiany finansowania edukacji domowej

Nowy projekt rozporządzenia zakłada obniżenie progu z 200 do 96 uczniów. Oznacza to, że szkoła dostanie pełną stawkę tylko na pierwszych 96 uczniów w edukacji domowej. Każdy kolejny będzie finansowany zgodnie z niższą stawką "Nadal stosowane będą dwa wskaźniki. Jedyną zmianą jest obniżenie limitu z 200 do 96 uczniów" – przekazało biuro prasowe MEN.

Reklama

Zmiany w finansowaniu mają według wyliczeń dotyczyć nawet 20 tys. uczniów. W roku 2025 nie zaszły żadne zmiany prawne ani finansowe, które uzasadniałyby tak drastyczną zmianę w warunkach finansowania edukacji dzieci spełniających obowiązek nauki poza szkołą – stwierdził dr Mariusz Dzieciątko, szef Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie. Do MEN wpłynęło 3 tys. skarg od rodziców.

Reklama

Matura w Szkole w Chmurze. Jakie wyniki?

W tym roku zdawalność matur w Szkole w Chmurze wyniosła tylko 62,58 proc., podczas gdy średnia krajowa wynosi 80 proc. Okazuje się więc, że około jedna trzecia absolwentów najpopularniejszej w Polsce placówki zajmującej się edukacją domową, nie poradziła sobie na egzaminach dojrzałości.

Problem już był widoczny w ubiegłym roku. Z danych za 2024 rok Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że ogólny poziom zdawalności egzaminu maturalnego w kraju (tylko licea ogólnokształcące) wyniósł rok temu 84,10 proc., w woj. mazowieckiem (OKE Warszawa; tylko licea ogólnokształcące) - 88,60 proc., a w Szkole w Chmurze - 74,60 proc. W woj. wielkopolskim (OKE Poznań; tylko licea ogólnokształcące) - 88 proc., a w Szkole w Chmurze (OKE Poznań) - 69,60 proc.

Przedstawiciele Szkoły w Chmurze podkreślają, że wyniki matur nie są jedynym wyznacznikiem wartości uczniów. Jak podkreśliła dyrektorka Anna Gliszczyńska, szkoła nie powstała dla rankingów, a jej celem jest wspieranie uczniów w różnorodnych ścieżkach rozwoju.