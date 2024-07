Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło zmiany w rozporządzeniu dotyczącym legitymacji uprawniających do ulgowych przejazdów komunikacją miejską. Nowe wzory obowiązują od 12 lipca 2024 roku. Dotychczasowe legitymacje zachowują ważność do upływu terminu przedłużenia, nie dłużej niż przez 3 lata od 13 lipca 2024 roku.

Nowy wzór legitymacji ucznia i nauczyciela

Zgodnie z rozporządzeniem legitymacje uczniów i nauczycieli mają formę dwustronnego dokumentu o wymiarach 110 mm × 140 mm (po złożeniu 110 mm × 70 mm).

Wymagania dotyczące produkcji legitymacji:

Materiał: Papier bez luminescencji w świetle ultrafioletowym.

Zabezpieczenia: Włókna widoczne w świetle widzialnym i ultrafioletowym oraz unikalny identyfikator składający się z dwóch liter i siedmiu cyfr.

Do kiedy ważne stare legitymacje?

Nowe wzory legitymacji uprawniających nauczycieli i uczniów do ulgowych przejazdów obowiązują od 17 lipca 2024 roku. Dotychczasowe legitymacje zachowają ważność do upływu terminu, do którego ich ważność może być przedłużana, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia 13 lipca 2024 roku.

Dlaczego nastąpiła zmiana wzorów legitymacji?

Zmiana nastąpiła dlatego, że obowiązujące wcześniej legitymacje ucznia i nauczyciela nie spełniały wszystkich wymagań dla dokumentów publicznych tej kategorii, ustalonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 lipca 2022 roku w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.