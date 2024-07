Intensywne opady deszczu, burze i gradobicia powodują szkody w wielu polskich domach. Oprócz standardowej pomocy, rodziny te mogą ubiegać się o specjalne formy wsparcia dla swoich dzieci na rok szkolny 2024/2025. Jakie?

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Trzy rodzaje pomocy

Program składa się z trzech rodzajów pomocy: zasiłku losowego, wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego i zajęć opiekuńczych lub zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Zasiłek losowy: jednorazowa kwota do 1000 zł na zakup podręczników, przyborów szkolnych i innych niezbędnych artykułów edukacyjnych.

jednorazowa kwota do 1000 zł na zakup podręczników, przyborów szkolnych i innych niezbędnych artykułów edukacyjnych. Wyjazd terapeutyczno-edukacyjny: dofinansowanie do 1540 zł na wyjazd, który ma pomóc dzieciom poradzić sobie z traumą po klęskach żywiołowych.

dofinansowanie do 1540 zł na wyjazd, który ma pomóc dzieciom poradzić sobie z traumą po klęskach żywiołowych. Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne: dofinansowanie do 2540 zł na zajęcia zapewniające opiekę i wsparcie psychologiczne dla dzieci.

Kto może skorzystać z programu?

Pomoc przysługuje dzieciom i uczniom uczęszczającym do szkół wszystkich typów, którzy otrzymali zasiłek celowy z art. 40 ustawy o pomocy społecznej w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2024 roku w wyniku klęsk żywiołowych.

Jak uzyskać pomoc?

Aby ubiegać się o pomoc, należy złożyć wniosek w szkole dziecka do 15 listopada 2024 roku. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, m.in. decyzję o przyznaniu zasiłku celowego. Szczegółowe informacje na temat programu, w tym wzory wniosków i listę uprawnionych szkół, można znaleźć na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Dla kogo zasiłek losowy?

Zasiłek losowy to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane przez ośrodek pomocy społecznej osobom lub rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzenie losowe to nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, które powoduje znaczne straty materialne. Może to być np. klęska żywiołowa (powódź, huragan, pożar, gradobicie), wypadek, kradzież, ciężka choroba, śmierć osoby bliskiej. Zasiłek losowy przysługuje dzieciom w przedszkolu i uczniom wszystkich typów szkół dziennych. Dla jednego dziecka lub ucznia wynosi 1000 zł.

Wyjazd terapeutyczno-edukacyjny

Reklama

Pomoc w programie skierowana jest do rodzin dzieci i uczniów, dla których zaistniała konieczność wypłaty zasiłku celowego na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w wyniku wystąpienia żywiołu, spowodowanymi w gospodarstwach domowych, uniemożliwiającymi dzieciom i uczniom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Dostępny dla uczniów wszystkich typów szkół dziennych. Wsparcie wynosi do 1540 zł. Łączna kwota z zasiłkiem losowym może sięgnąć 2540 zł.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Dla kogo zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze? Dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów, kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc przyznawana jest uczniom niekorzystającym z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.

500 zł na dziecko/ucznia uczestniczącego w zajęciach,

dodatkowo w wysokości iloczynu liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności, i kwoty 1000 złotych.

Dofinansowania można łączyć

Dla jednego ucznia można uzyskać zasiłek w wysokości 1000 zł. W przypadku dofinansowania do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego mowa o kwocie maksymalnej 1540 zł. Obydwa rodzaje dofinansowania można łączyć, czyli jeden uczeń może uzyskać maksymalnie wsparcie w wysokości 2540 zł.