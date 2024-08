Więcej pierwszej pomocy, mniej historii i teraźniejszości – zmian w szkole od 1 września jest dużo, są nawet nowe przepisy w sprawie papieru toaletowego, brakuje jednak prawdziwej reformy.

Dzieci, które za tydzień zasiądą w szkolnych ławkach, będzie obowiązywała nieco odchudzona podstawa programowa. Dotyczy 18 przedmiotów. Zdaniem resortu edukacji zakres materiału został ograniczony o ok. 20 proc., a nauczyciele mają mieć więcej spokoju w realizacji swoich zadań - pisze Karina Strzelińska w artykule "Szkoła bez reformy" we wtorkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej".

Reklama

Eksperci uważają jednak, że zmiany, choć obfite, są jedynie kosmetyczne. Nie zmodyfikowano filozofii podstawy ani tego, jak działa szkoła. To plaster na potrzebę zmiany systemu – mówiła w DGP Magdalena Radwan, dyrektor ds. rozwoju Szkoły Edukacji.

Znika HiT, będzie więcej pierwszej pomocy

Ze szkół zostanie wycofana historia i teraźniejszość (HiT). Od tego roku przedmiotu nie będzie uczyła się młodzież, która rozpoczyna naukę w szkołach ponadpodstawowych, ale do zakończenia cyklu kształcenia naukę HiT-u będą kontynuowali uczniowie klas II liceów i klas II/III technikum. Zmiana dotyczy 226 tysięcy uczniów, doprowadzi też do ograniczenia 760 etatów - według resortu edukacji chodzi o zmniejszenie wymiaru zatrudnienia, a nie o zwolnienie pedagoga. W przyszłym roku HiT zostanie zastąpiony edukacją obywatelską.

Będzie więcej zajęć z pierwszej pomocy - od września uczniowie klas IV–VII szkół podstawowych i II klas szkół ponadpodstawowych – podczas godzin wychowawczych – będą się uczyć udzielania pierwszej pomocy. Dziś zagadnienia z tego zakresu są elementem przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasach VIII szkoły podstawowej, a także I klasach szkół ponadpodstawowych.

Reklama

Największe zmiany dotkną religii.

Największe zmiany czekają katechetów, bo dyrektorzy szkół dostali możliwość organizowania zajęć w grupach mieszanych, składających się z różnych poziomów edukacyjnych. Oceny z religii nie będą też wliczane do średniej. Do tej pory było tak, że religia lub etyka były oddzielne dla każdej klasy, jeśli było przynajmniej siedmiu chętnych, a stopnie z tych przedmiotów były wliczane do średniej. Teraz nie będą, a siedmiu chętnych to liczba, która będzie pozwalała na organizację zajęć dla dzieci z klas I–III (grupa do 25 osób), IV–VI i VII–VIII (grupy do 28 osób).

Podręczniki zostają

Mimo odchudzenia podstawy programowej MEN zapewnia, że podręczników zmieniać nie trzeba. Te na rok szkolny 2024/2025 wydawnictwa drukują z etykietami i oznaczają treści, które usunięto

Nowe legitymacje tylko plastikowe

Od połowy lipca nowe legitymacje szkolne będą już wydawane tylko w formie plastikowej karty, choć stare (papierowe) nie stracą ważności. POjawiło się też rozporządzenie, które jasno wskazuje, jakie środki higieniczne mają być w szkołach. Objęło ono ciepłą i zimną wodę, mydło do rąk, ręczniki papierowe lub suszarki do rąk oraz papier toaletowy.

CZYTAJ WIĘCEJ WE WTORKOWYM E-WYDANIU DGP>>>