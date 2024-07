Wymagania te zostały określone w projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji dotyczącego podstawowych warunków niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach. Dokument ten opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji, jednym z głównych celów KPO jest zapewnienie odpowiedniego poziomu rozwoju cyfrowego w całym kraju, w tym wsparcie dla cyfryzacji i innowacyjności w systemie edukacji.

553 336 nowych laptopów dla nauczycieli i 736 000 dla uczniów

W ocenie skutków regulacji projektu wskazano, że KPO przewiduje wprowadzenie i realizację wielu reform oraz inwestycji w tej dziedzinie. Polski system edukacji czeka w nadchodzących latach kompleksowa transformacja cyfrowa, co wiąże się z koniecznością zakupu dużej ilości niezbędnego sprzętu komputerowego. W tym kontekście w ocenie skutków regulacji zaznaczono plan dostarczenia co najmniej 553 336 nowych laptopów dla nauczycieli oraz przynajmniej 735 tys. dla uczniów. Podkreślono także projekt wyposażenia minimum 100 tys. sal lekcyjnych w sieć LAN, utworzenie co najmniej 16 tys. laboratoriów związanych ze sztuczną inteligencją (AI) oraz naukami STEM w szkołach i innych placówkach edukacyjnych, a także plan cyfryzacji systemu egzaminacyjnego.

Specjalne wymagania dot. laptopów dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło wymagania dotyczące sprzętu, który powinien posiadać laptop dla nauczyciela, w tym:

wynik w Procyon Office Productivity – minimum 5400 punktów;

pamięć RAM lub zunifikowana – przynajmniej 16 GB;

pamięć masowa (dysk SSD) – minimum 512 GB;

co najmniej 2 złącza komunikacyjne (w tym jedno do podłączenia wideo);

klawiatura w układzie QWERTY;

zasilacz dostosowany do polskiego systemu energetycznego;

bateria;

czas pracy na baterii przy średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 360 minut;

WiFi – co najmniej wersja 6;

Bluetooth – minimum wersja 5;

ekran: a) kolorowy wyświetlacz, b) przekątna – przynajmniej 13 cali, c) rozdzielczość – co najmniej FHD, d) wbudowany mikrofon, e) wbudowana kamera;

wbudowane głośniki stereo.

Konieczna jest aktualizacja minimalnych wymagań

W ocenie skutków regulacji wskazano, że aby zapewnić zgodność nabywanego sprzętu komputerowego z obowiązującymi standardami technologicznymi oraz potrzebami uczniów i nauczycieli, konieczna jest aktualizacja minimalnych wymagań dla komputerów stacjonarnych, laptopów, laptopów przeglądarkowych i tabletów, które powinny trafić do szkół. Dodatkowo, aby utrzymać standardy wyposażenia szkół w infrastrukturę cyfrową, należy określić minimalne wymagania dla technologii informacyjno-komunikacyjnych, które wspierają realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Jest to niezbędne do uruchomienia odpowiednich inwestycji zawartych w KPO. Zgodnie z projektem, nowe wymagania będą obowiązywać szkoły od roku szkolnego 2026/2027.