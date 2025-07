Karta Nauczyciela zakłada podwyższenie odpraw dla nauczycieli, którzy przechodzą na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub otrzymują nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Nauczyciel dostanie jednorazową odprawę w wysokości:

dwumiesięcznego wynagrodzenia po 10 latach pracy,

trzymiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy,

sześciomiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy.

Półroczna odprawa to nowość

Odprawa emerytalno-rentowa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia to nowość i jedna z najważniejszych zmian w ramach nowelizacji Karty Nauczyciela. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla nauczyciela dyplomowanego wynosi 6210,75 zł brutto. W takim przypadku odprawa wyniosłaby 37 264,5 zł. To kwota brutto, od odprawy trzeba odprowadzić podatek.

Odprawę otrzymają również nauczyciele zatrudnieni w wymiarze niższym niż pół etatu (1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć). Obecnie nauczyciele pod względem wysokości odpraw są w gorszej sytuacji niż pracownicy administracji i obsługi szkół.

Ochrona emerytalna nauczycieli

Od 1 września 2025 r. nie będzie można wypowiedzieć stosunku pracy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania albo umowy o pracę na czas nieokreślony, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Przepis ten nie miał do tej pory zastosowania do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.

Kiedy bez ochrony emerytalnej?

Zgodnie ze zmienioną Kartą Nauczyciela, niezależnie od zbliżającego się wieku emerytalnego, ochrona przedemerytalna nauczycieli nie będzie stosowana:

w razie uzyskania przez nauczyciela prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 1 pkt 5 tj. w przypadku całkowitej likwidacji szkoły oraz uzyskania negatywnej oceny pracy przez nauczyciela;

w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, jeżeli nie jest możliwe:

ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w trybie określonym w art. 22 ust. 2 albo nauczyciel nie wyraził na nie zgody,

dalsze zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niższym niż dotychczas wymiarze zajęć albo nauczyciel nie wyraził zgody na zmniejszenie wymiaru zatrudnienia.

Nowe, znacznie korzystniejsze dla nauczycieli zasady dotyczące odpraw emerytalno-rentowych wchodzą w życie od 1 stycznia 2026 roku.