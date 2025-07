Rodzice uczniów mogą liczyć na 300 złotych wsparcia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w ramach programu Dobry Start. Dodatek ten wprowadzony w 2018 roku przez siedem lat nie był waloryzowany ani razu. Czy kwota, jaką oferuje państwo wystarczy dzisiaj, by pokryć wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego? Przeanalizowaliśmy autentyczne listy wyprawkowe ze szkół dla uczniów na różnym poziomie kształcenia i zestawiliśmy je z cenami artykułów szkolnych w popularnych sieciach handlowych. Dzięki temu wiemy już, ile kosztuje wyprawka szkolna na rok 2025/2026.

Co powinno znaleźć się w wyprawce do pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2025/2026? [LISTA]

Wyprawki szkolne do pierwszej klasy mogą się nieco różnić w zależności od szkoły i nauczyciela prowadzącego, jednak istnieje zestaw uniwersalnych elementów, które zazwyczaj pojawiają się na każdej liście. Są to podstawowe przybory, które ułatwiają dziecku rozpoczęcie edukacji i codzienne funkcjonowanie w klasie. Oto lista najczęściej wymaganych rzeczy w wyprawce do pierwszej klasy w roku szkolnym 2025/2026:

plecak dopasowany do wzrostu dziecka;

piórnik z wyposażeniem (ołówki, gumka, temperówka, kredki ołówkowe, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, klej w sztyfcie);

zeszyty w cienkie linie i kratkę (najczęściej 16-kartkowe);

blok rysunkowy biały i kolorowy;

blok techniczny;

farby plakatowe i pędzle;

plastelina;

teczka na prace plastyczne;

worek na buty na zmianę;

obuwie zmienne z jasną podeszwą,

strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego (koszulka, spodenki, buty sportowe);

śniadaniówka i bidon.

Tyle kosztuje wyprawka do pierwszej klasy w roku szkolnym 2025/2026

Ile kosztuje wyprawka dla ucznia pierwszej klasy w roku szkolnym 2025/2026? Sprawdziliśmy to, analizując aktualne gazetki promocyjne największych sieci handlowych. Pod uwagę wzięliśmy podstawowe artykuły szkolne: od zeszytów i przyborów plastycznych, po plecak i strój na WF. Wybraliśmy artykuły w najniższych cenach i stworzyliśmy z tego kompletną wyprawkę do pierwszej klasy.

Tyle kosztuje wyprawka do pierwszej klasy w roku szkolnym 2025/2026 w popularnych sieciach handlowych:

Plecak 39,99 zł Piórnik 1,88 zł Ołówek 0,15 zł Gumka do ścierania 0,28 zł Temperówka zamykana 3,99 zł Kredki ołówkowe (12 szt.) 1,87 zł Nożyczki 0,88 zł Klej w sztyfcie 0,17 zł Blok rysunkowy biały 1,31 zł Blok techniczny 1,38 zł Zeszyt 16-kartkowy w linie 0,37 zł Zeszyt 16-kartkowy w kratkę 0,37 zł Farby plakatowe (6 kolorów) 2,28 zł Pędzel 0,39 zł Plastelina (6 kolorów) 1,29 zł Teczka na prace plastyczne 3,99 zł Worek na buty 1,98 zł Obuwie na zmianę 30 zł Koszulka na WF 5,99 zł Spodenki na WF 7,50 zł Obuwie na WF 30 zł Bidon 9,99 zł Śniadaniówka 12,99 zł

Bardzo podstawową wyprawkę szkolną dla pierwszoklasisty można skompletować już za około 160 zł, uwzględniając najtańsze produkty dostępne w popularnych sieciach handlowych. Warto jednak pamiętać, że każda szkoła może mieć własne zalecenia dotyczące wyposażenia ucznia, na przykład konkretne rodzaje zeszytów, przyborów plastycznych czy teczek, co może znacznie podnieść koszt wyprawki. Należy też zaznaczyć, że w tej kwocie nie są uwzględnione podręczniki szkolne, które w pierwszej klasie są zapewniane bezpłatnie przez szkołę. Wyjątkiem jest podręcznik do religii. Jeśli dziecko uczęszcza na te zajęcia, trzeba doliczyć jego koszt z własnej kieszeni.

Co powinno znaleźć się w wyprawce dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej w roku szkolnym 2025/2026? [LISTA]

Znacznie obszerniejsze są listy z wyprawką dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Przykładowo, w ubiegłym roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Bielsku-Białej na liście z wyprawką dla uczniów klas czwartych znalazły się:

plecak;

piórnik;

długopis/pióro + naboje;

ołówek;

gumka;

linijka;

temperówka;

kredki;

kolorowe cienkopisy / flamastry;

klej w sztyfcie;

nożyczki;

obuwie zamienne na nierysującej podeszwie;

worek na obuwie;

5 zeszytów 60-kartkowych w kratkę;

zeszyt 60-kartkowy w linie;

zeszyt 32-kartkowy w kratkę;

zeszyt 32-kartkowy w szerokie linie;

zeszyt 32-kartkowy gładki;

zeszyt do nut;

karteczki samoprzylepne (2 opakowania);

blok rysunkowy A4;

blok rysunkowy A3;

blok techniczny biały A4;

blok techniczny biały A3;

blok techniczny kolorowy A4;

blok techniczny kolorowy A3;

papier kolorowy;

klej Magic w tubce;

czarny marker;

pastele olejne;

farby plakatowe;

plastelina;

pędzle różnej grubości;

teczka A4;

teczka A3;

kubek plastikowy na wodę;

paletka plastikowa;

taśma klejąca;

przybory geometryczne;

liniuszek;

cyrkiel;

2 białe koszulki;

spodenki;

getry lub dres.

Do tego jeszcze dochodzą podręczniki:

Język polski. „Nowe słowa na start! 4” Nowa edycja . Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz. Nowa Era. (907/1/2017). Język angielski: Super Powers NEON. Klasa 4 , Nowa edycja 2023-25. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej, Kevin Handley, Jon Hird, Magdalena Shaw, Aleksandra Dziewicka, Barbara Ściborowska, Nowa Era Sp. z.o.o., (1097/1/2020). Matematyka: Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla 4 klasy szkoły podstawowej. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M.Karpiński, P. Zarzycki , GWO (780/1/2023 z1). Przyroda: „Tajemnice przyrody” podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej – Maria Marko-Worłowska, J. Stawarz, F. Szlajfer. Wyd. Nowa Era (MEN 863/2019/z1). Historia: „Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy IV szkoły podstawowej. B.Olszewska, W.Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski. Wyd. Nowa Era. (877/1/2020/z1). Technika: „Jak to działa 4.Nowość! Edycja 2023-2225”.Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka, Pecyna Jerzy Wyd. Nowa Era (1195/1/2023). Informatyka: „Lubię to” - Michał Kęska . Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era (847/1/2020/21). Muzyka: „Klucz do muzyki”. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa IV. Urszula Smoczyńska, Agnieszka Sołtysiak, Katarzyna Jokóbczak-Drążek. WSiP. (858/1/2017). Plastyka: „Do dzieła” podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej– Jadwiga Lukas, Krystyna Onak. Wyd. Nowa Era. (903/1/2017).

Tyle kosztuje wyprawka dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej w roku szkolnym 2025/2026

Plecak 8,99 zł Piórnik 1,88 zł Długopis 0,17 zł Ołówek 0,15 zł Gumka do ścierania 0,28 zł Linijka 0,99 zł Temperówka 0,11 zł Kredki 1,87 zł Flamastry 0,99 zł Klej w sztyfcie 0,17 zł Nożyczki 0,88 zł Obuwie na zmianę 30 zł Worek na obuwie 1,98 zł 5 zeszytów 60-kartkowych w kratkę 6,40 zł(5 x 1,28 zł) Zeszyt 60-kartkowy w linie 1,28 zł Zeszyt 32-kartkowy w szerokie linie 0,78 zł Zeszyt 32-kartkowy w kratkę 0,78 zł Zeszyt 32-kartkowy gładki 0,78 zł Zeszyt do nut 0,78 zł Karteczki samoprzylepne (2 opakowania) 7,98 zł(3,99 zł x 2) Blok rysunkowy A4 1,31 zł Blok rysunkowy A3 4,99 zł Blok techniczny biały A4 1,38 zł Blok techniczny biały A3 4,99 zł Blok techniczny kolorowy A4 2,99 zł Blok techniczny kolorowy A3 4,35 zł Papier kolorowy 6,99 zł Klej Magic w tubce 4,99 zł Czarny marker 1,49 zł Pastele olejne 3,99 zł Farby plakatowe 2,28 zł Plastelina 1,29 zł Pędzle 1,99 zł Teczka A4 3,99 zł Teczka A3 4,49 zł Kubek plastikowy na wodę 4,99 zł Paletka plastikowa 1,99 zł Taśma klejąca 2,99 zł Przybory geometryczne 1,18 zł Liniuszek 1,60 zł Cyrkiel 9,99 zł 2 koszulki na WF 7,99 zł Spodenki na WF 7,50 zł Getry lub dresy na WF 9,99 zł Obuwie na WF 30 zł Podręcznik do j. polskiego 40,75 zł Podręcznik do j. angielskiego 39,00 zł Podręcznik do matematyki 20,99 zł Podręcznik do przyrody 30,03 zł Podręcznik do historii 30,03 zł Podręcznik do techniki 23,88 zł Podręcznik do informatyki 24,92 zł Podręcznik do muzyki 9,88 zł Podręcznik do plastyki 26,90 zł

Nasza przykładowa wyprawka „skompletowana” na podstawie ubiegłorocznej listy obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 2 w Bielsku-Białej wyniosła 404 złote. W tej kwocie uwzględniono już koszt podręczników (za wyjątkiem podręcznika do religii). Zestaw obejmuje najtańsze dostępne artykuły szkolne, oferowane w popularnych sieciach handlowych. Warto jednak pamiętać, że wiele szkół przekazuje rodzicom szczegółowe listy z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia – od konkretnego formatu zeszytów, przez określone rodzaje przyborów plastycznych i technicznych, aż po bloki czy teczki o odpowiednich parametrach. To wszystko może znacznie podnieść koszt wyprawki. W praktyce jednak zdarza się, że część akcesoriów, takich jak plecak, piórnik czy nawet część przyborów może być wykorzystana ponownie z poprzedniego roku, co pozwala nieco ograniczyć wydatki. Dobrym sposobem na oszczędność może być także zakup używanych podręczników od starszych uczniów lub skorzystanie z lokalnych grup wymiany.

Skąd tak niskie ceny niektórych przyborów szkolnych w roku szkolnym 2025/2026?

W roku szkolnym 2025/2026 niskie ceny przyborów szkolnych to w dużej mierze efekt ostrej rywalizacji między największymi sieciami handlowymi, które prześcigają się w oferowaniu najtańszej wyprawki. W gazetkach promocyjnych można znaleźć produkty w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, np. piórniki za 1,88 zł czy plecaki za 8,99 zł. To celowy zabieg marketingowy, mający przyciągnąć klientów i zwiększyć ruch w sklepach w okresie wzmożonych zakupów przed rozpoczęciem roku szkolnego. Są to produkty o podstawowej jakości, ale często wystarczające do codziennego użytku, szczególnie jeśli budżet domowy jest ograniczony.

300 złotych na wyprawkę z programu Dobry Start. Dużo czy mało?

Choć da się skompletować wyprawkę szkolną w podstawowej jakości w budżecie 300 złotych, w badaniu „Wyprawka szkolna” zrealizowanym na zlecenie Empiku przez SW Research już w zeszłym roku prawie połowa (48 procent) rodziców deklarowała, że wyda na wyprawkę dla jednego ucznia do 500 zł. Niemal co trzeci miał przeznaczyć na ten cel większy budżet – od 501 do 700 zł, a co piąty – nawet ponad 700 zł. Co ciekawe, tylko 13 procent ankietowanych deklarowało wydatki, które zmieszczą się w kwocie pokrywanej przez program Dobry start, czyli do 300 zł.