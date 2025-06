Rekompensata za późniejsze przejście na emeryturę

Danuta Kulesza od ponad 40 lat pracuje jako nauczycielka matematyki w szkole podstawowej. Od pięciu lat mogłaby być na emeryturze, ale jak przyznaje, wciąż ma siłę, chęci i ogromne serce do pracy z dziećmi. – Po prostu nie wyobrażam sobie, że miałabym z dnia na dzień przestać uczyć. Szkoła to mój drugi dom – mówi z uśmiechem. Z rekompensaty za późniejsze przejście na emeryturę korzysta, choć to nie pieniądze zaważyły na decyzji. – Ta rekompensata to dla mnie miłe zaskoczenie. Nie ukrywam, że dodatkowe pieniądze przy dzisiejszych cenach się przydają, ale nie wiedziałam o niej, podejmując decyzję o pozostaniu w szkole - dodaje.

Rekompensata, o której mowa, to ulga PIT-0 przysługująca wszystkim pracownikom, którzy pomimo nabycia uprawnień emerytalnych, zdecydują się pozostać na rynku pracy. Co ważne, dotyczy ona nie tylko nauczycieli.

Ulga PIT-0 także dla nauczycieli

Temat ulgi PIT-0, czyli rekompensaty za późniejsze przejście na emeryturę, wrócił za sprawą interpelacji poselskiej w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących przyznawania nauczycielom nagród jubileuszowych. W odpowiedzi na tę interpelację wiceminister edukacji Henryk Kiepura wskazał, że nauczyciele mogą korzystać z rekompensaty za późniejsze przejście na emeryturę, co oznacza zwolnienie z opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.

Ogólnie obowiązujące rozwiązania mające na celu zatrzymanie na rynku pracy doświadczonych pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny mają zastosowanie również do nauczycieli. I tak jeżeli, pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, pracownik pozostaje aktywny zawodowo może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodów ze stosunku pracy do kwoty 85 528 zł. Ponadto, każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może zwiększyć świadczenie emerytalne nawet o 10-15% - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Na czym polega ulga PIT-0?

Ulga PIT‑0 to preferencyjne rozwiązanie podatkowe, które pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego PIT dochodów osobom po osiągnięciu wieku emerytalnego (kobiety powyżej 60 lat, mężczyźni powyżej 65 lat), o ile mimo nabycia prawa do emerytury zrezygnowały z jej pobierania i pozostają aktywne zawodowo.

Zwolnienie dotyczy przychodów z pracy na etacie, z umów zlecenia, działalności gospodarczej (opodatkowanej skalą, liniowo, ryczałtem lub IP Box-em).

Ile wynosi rekompensata za późniejsze przejście na emeryturę?

Jak wynika z wyliczeń Forsal.pl, seniorzy na uldze PIT-0 mogą zyskać nawet 408 złotych miesięcznie, czyli prawie 4900 złotych rocznie. Skoro zwolnieniu podlega przychód w wysokości 85.528 złotych rocznie, to można za podstawę wyliczeń przyjąć miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7127 złotych. W przypadku podatnika, który nie stosuje zwolnienia z grupy PIT-0, przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodów, pojedynczej kwoty zmniejszającej i bez wpłat na PPK wypłacone wynagrodzenie wyniesie 5188,39 złotych. Po zastosowaniu ulgi dla seniora kwota ta wzrośnie do 5596,39 złotych. Oznacza to więc dla pracownika różnicę na plus w wysokości 408 złotych - czytamy w serwisie.

Skorzystać może każdy

Rekompensata za późniejsze przejście na emeryturę nie jest rozwiązaniem skierowanym wyłącznie do nauczycieli, lecz dotyczy wszystkich pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale mimo to zdecydowali się kontynuować aktywność zawodową. Jej celem jest wspieranie osób pozostających na rynku pracy pomimo nabycia prawa do emerytury, niezależnie od branży czy wykonywanego zawodu.