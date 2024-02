Ministerstwo Edukacji Narodowej podało dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na temat aktualnej liczby dzieci ukraińskich w polskim systemie oświaty. Tematem wyzwań z jakimi od dwóch lat borykają się ukraińskie dzieci i nastolatki w Polsce zajęły się z kolei fundacje CARE Internationalw Polsce, International Rescue Committee (IRC) oraz Save the Children Polska. 22 lutego 2024 organizacje opublikowały ważny raport o kluczowych barierach, które wciąż wykluczają prawie połowę ukraińskich dzieci z polskiego systemu edukacji. Organizacje apelują o pilne działania, które pozwolą włączyć dzieci uchodźcze do systemu polskich szkół (tu m.in. apel o zwiększenie inwestycji na edukację, poszerzenie wsparcia językowego i kulturalnego).

Ile ukraińskich dzieci uczy się w polskich szkołach?

Zgodnie z danymi z SIO – stan na 21 lutego 2024 – w polskim systemie oświaty pozostaje obecnie 277,3 tys. dzieci i nastolatków z Ukrainy. 44,7 tys. dzieci pozostaje objętych edukacją przedszkolną – ponad 30 tys. trafiło do przedszkoli po wybuchu wojny w 2022. W szkołach podstawowych uczy się obecnie ok. 141,5 tys. dzieci – 110,5 tys. trafiło do polskich szkół po wybuchu wojny. Szkoły ponadpodstawowe (licea, technika, szkoły branżowe I i II stopnia) przyjęły po rozpoczęciu konfliktu ok. 38,9 tys. uczniów z Ukrainy.

Najwięcej nastolatków uczęszcza do liceum – obecnie to grupa 16 tys. uczniów, w tym 9,6 tys. przybyłych w 2022 roku. Dla porównania: w kwietniu 2022 MEiN poinformowało, że polski system szkolnictwa przyjął ponad 193 tys. ukraińskich dzieci i młodzieży.

Jak dzieci z Ukrainy radzą sobie w polskich szkołach?

Pod koniec zeszłego roku media alarmowały, że poza polskim, publicznym systemem oświaty wciąż pozostaje ponad połowa ukraińskich uczniów. Główne przyczyny? Duża część dzieci i nastolatków jest objęta systemem nauki zdanej (ukraiński system oświaty). Wskazywano również na bariery językowe, organizacyjne i logistyczne. Dwa lata edukacji w nietypowych warunkach podsumowuje raport organizacji CARE, IRC oraz Save the Children prezentujący "wieloaspektowe wyzwania" przed jakimi postawioną tą grupę. W dokumencie opisano m.in. problemy "logistyczne, finansowe czy problemy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci, nastolatków i ich opiekunów, które powodują wykluczenie z polskiego systemu edukacji lub mu sprzyjają". Kluczowe wnioski z raportu [źródło: care.org, dostęp: 26.02.24]:

prawie połowa respondentów (starszych, ukraińskich nastolatków) potwierdziła trudności z dostępem do systemu edukacji,

dla 72 proc. badanych, ukraińskich nastolatków największym wyzwaniem są trudności językowe,

24 proc. badanych nastolatków ma problemy ze zrozumieniem działania systemu polskiego szkolnictwa,

53 proc. badanych opiekunów dzieci deklarowała "brak zrozumienia informacji na temat polskiego systemu edukacji",

40 proc. opiekunów dzieci deklaruje problemy z dostępnością miejsc w polskich szkołach ,

, 19 proc. opiekunów dzieci zgłosiło doświadczenie nękania w szkole.

Kluczowe bariery w szkolnictwie dla dzieci uchodźczych

Twórcy raportu zwracają uwagę, że z wielu powodów dane na temat dzieci uchodźczych są mocno ograniczone. Według oficjalnych danych rządowych (stan na listopad 2023) polski PESEL wydano 293 229 dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym. Do polskich szkół zapisano 49 proc. zarejestrowanych osób w wieku 10-18 lat.

Większość starszych dzieci i nastolatków wciąż wybiera ukraińską edukację online, mając nadzieję na kontynuację nauki po powrocie do domu. System ukraińskiej edukacji zdalnej ucierpiał jednak mocno m.in. podczas pandemii COVID-19. Starsze nastolatki mają problemy z integracją – wyzwaniem jest zarówno język polski, jak i treści nauczania w szkołach średnich. "Ci starsi, czyli te dzieci w wieku 16, 18, 19 lat, w większości uważają, że to nie jest miejsce dla nich, nie czują, że tu jest przyszłość, chcą wrócić tam, gdzie się urodzili" – opisuje problem jedna z nauczycielek. Problemem są również różnice pomiędzy polskim a ukraińskim systemem edukacji, w którym obowiązują trzy poziomy nauczania. Problemem dla młodszych dzieci w wieku szkolnym jest obecnie m.in. ograniczenie liczby tzw. klas przygotowawczych.

Z ogromnymi wyzwaniami borykają się również opiekunowie dzieci – mowa zarówno o kwestiach finansowych (zatrudnienie w Polsce), logistycznych (mieszkanie), jak i psychicznych (traumy, stres). W raporcie zwrócono również uwagę na problem rodzin rozdzielonych przez wojnę i tzw. małoletnich pozostających bez opieki – wciąż jest niewiele danych na temat tej grupy uchodźców wojennych. Jak podaje raport, trudności mają również ukraińscy nauczyciele – dla nich wyzwaniem jest m.in. przenoszenie uprawnień zawodowych do polskiego systemu.

Kogo i jak badano?

Raport "Poza Szkołą. Analiza barier systemowych dla nastolatków z Ukrainy przebywających w Polsce" powstał na bazie danych od 28 kluczowych informatorów, 17 dyskusji w grupach fokusowych i 25 wywiadów pogłębionych, uzupełnionych o badanie ilościowe (619 starszych ukraińskich nastolatków i opiekunów).