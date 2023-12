Kiedy opublikowano nowe rozporządzenie?

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej opublikowano w Dzienniku Ustaw w dn. 23 listopada.

Dokument powstał m.in. w celu uaktualnienia zapisów dotyczących systemu SIO do znowelizowanej Karty Nauczyciela i najnowszych zmian w prawie oświatowym. O zmianach mówi się również w kontekście uzyskania jasnego obrazu składowych wynagrodzenia nauczycieli w placówkach publicznych.

Nowe dane o nauczycielach w systemie SIO

Po wejściu w życie nowego rozporządzenia system informacji oświatowej musi uwzględniać w zbiorze danych m.in. informacje o:

formach zatrudnienia nauczyciela ,

, pełnym wymiarze zajęć pedagogów – w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych,

czynnościach wynikających z zadań statutowych szkoły,

składowych wynagrodzenia nauczycieli ,

wynagrodzenia nauczycieli awansie zawodowym nauczycieli (dostosowane m.in. do przepisu przejściowego o nauczycielach rozpoczynających staż na nauczyciela mianowanego),

przyczynach nieprowadzenia zajęć,

urlopach płatnych, bezpłatnych, dla poratowania zdrowia,

przysługujących świadczeniach rehabilitacyjnych.

W systemie danych pojawią się również informacje o działalności tzw. branżowych centrów umiejętności (BCU, wprowadzone przez ustawę z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe).

Informacje o wypadkach z udziałem uczniów

Wśród dodatkowych danych znajdą się również informacje o wypadkach z udziałem uczniów ("z wyszczególnieniem wypadków śmiertelnych i ciężkich"). Mowa o wypadkach, którym uczniowie ulegną na terenie placówki edukacyjnej, "pod opieką przedszkola, szkoły podstawowej, innej formy wychowania".

Czym jest system SIO?

System Informacji Oświatowej to elektroniczna baza danych o placówkach szkolnych i pracownikach oświaty, działająca od 2005 roku. Platforma – oprócz rejestru szkół – umożliwia m.in. dostęp do e-podręczników. Informacje z SIO są również wykorzystywane do weryfikacji niektórych świadczeń np. Karty Dużej Rodziny.

Pod kątem prawnym system działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 584) i rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 957, ze zm.).