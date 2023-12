Start matur próbnych 2024

Zgodnie z informacjami podanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 6 grudnia część szkół ponadpodstawowych przeprowadzi maturę próbną z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem, egzamin próbny z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9:00.

CKE zaleca, aby szkoły biorące udział w teście zapewniły uczniom warunki przypominające prawdziwy egzamin maturalny. Matura próbna z języka polskiego – podobnie jak przyszłoroczny, majowy egzamin – będzie trwać 240 minut.

6 grudnia o godz. 9:00 CKE opublikuje również materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego na stronie cke.gov.pl. Z arkuszy skorzystają m.in uczniowie, którzy nie mogą brać udziału w teście przeprowadzanym przez szkoły.

W jakim celu przeprowadza się matury próbne?

Wyniki testów służą do określenia aktualnego stanu wiedzy uczniów (poziom wdrożenia podstawy programowej, zakres powtórzonego materiału). Co istotne, matura próbna nie podlega ocenie – może za to posłużyć jako materiał do analizy dla nauczyciela. Wyniki egzaminu mogą wykazać m.in. z którym elementem testu uczniowie radzą sobie najlepiej, a który wymaga dodatkowego przygotowania.

Zasady oceniania rozwiązania zadań z języka polskiego zostaną umieszczone na stronie CKE 11 grudnia ok. godz. 12:00 (oraz przekazane dyrektorom szkół biorących udział w teście za pomocą systemu SIOEO).

Matura próbna w Formule 2023

Wymagania dotyczące matur próbnych CKE przekazała już w październiku. Do matur próbnych w tzw. Formule 2023 przystąpią uczniowie klas IV liceów ogólnokształcących, klas V techników oraz klas II branżowych szkół II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

W ramach próbnego egzaminu maturalnego CKE udostępni zarówno standardowe arkusze maturalne, jak i testy dopasowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jak wygląda matura próbna z języka polskiego?

Arkusze maturalne będą mieć taką samą formę jak testy na standardowym egzaminie. Test pisemny z języka polskiego składa się z 3 części. W pierwszej – Język polski w użyciu – zostaną sprawdzone m.in. umiejętności czytania ze zrozumieniem, argumentowania i tworzenia tzw. notatki syntetyzującej.

Druga część arkusza to test historycznoliteracki, w którym zostanie sprawdzona m.in. znajomość treści i zagadnień związanych z obowiązkowymi lekturami z języka polskiego.

Wypracowanie to ostatnia część matury próbnej z języka polskiego. Uczeń omawia dane zagadnienie – 2 tematy do wyboru – wybierając samodzielnie przykłady lektur z listy pozycji obowiązkowych. Minimalna objętość tej części wypowiedzi pisemnej to 300 wyrazów.

Matura z języka polskiego 2024 – lista obowiązkowych lektur

Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja

Sofokles, Antygona

Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich

William Szekspir, Makbet

Molier, Skąpiec

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III

Juliusz Słowacki, Kordian

Bolesław Prus, Lalka

Eliza Orzeszkowa, Gloria victis

Henryk Sienkiewicz, Potop

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara

Stanisław Wyspiański, Wesele

Stefan Żeromski, Przedwiośnie

Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu; Ludzie, którzy szli (opowiadania)

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

Albert Camus, Dżuma

George Orwell, Rok 1984

Sławomir Mrożek, Tango

Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą Edek (z tomu "Prawo prerii")

Jacek Dukaj, Katedra (z tomu "W kraju niewiernych")

Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu "Opowieści galicyjskie")

Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu "Gra na wielu bębenkach")

Lista obowiązkowych tekstów literackich poznawanych we fragmentach