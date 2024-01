Do egzaminu dojrzałości zostało około 120 dni. Powtórki do matury znalazły się w martwym punkcie? Na początek warto zadbać o prawidłową organizację. Już samo stworzenie – lub aktualizacja – planu przyswajania materiału pomoże ruszyć z nauką. Bazowym dokumentem przy powtórkach jest kalendarz maturzysty – szkolny (oficjalny) i prywatny. Oto podstawowe terminy maturalne 2024, które warto spisać lub wydrukować i powiesić w miejscu nauki.

Kalendarz maturzysty 2024

7 maja, godz. 9:00 – język polski, poziom podstawowy (matura pisemna)

8 maja, godz. 9.00 – matematyka, poziom podstawowy (matura pisemna)

9 maja, godz. 9:00 – język angielski, poziom podstawowy (matura pisemna)

11-16 maja 2024 i 20-25 maja – język polski, egzaminy ustne

9 lipca – ogłoszenie wyników matur, przekazanie szkołom oraz zdającym świadectw i aneksów

20 sierpnia – poprawki egzaminów pisemnych

22 sierpnia – poprawki egzaminów ustnych

10 września – wyniki egzaminów poprawkowych

Komplet wymagań do matury jest dostępny na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce Egzamin Maturalny. Do wyboru są dwa zestawy dokumentacji – dla egzaminu w Formule 2015 i egzaminu w Formule 2023.

Jak rozpisać plan powtórek maturalnych 2024?

Podstawowa opcja to podążanie za planem – powtórek, kartkówek i testów – zaproponowanym przez nauczyciela. Prywatne powtórki należy dopasować do własnego tempa i stylu uczenia się. Nie ma jednej, prawidłowej metody nauki, ale warto przyjąć kilka założeń, które ułatwią stworzenie własnego systemu. Powtórki – nawet najkrótsze – muszą być regularne i powtarzalne. Przykładowe, najprostsze rozwiązanie to poświęcenie określonego dnia w tygodniu na dany przedmiot np. środa – nauka/powtórka słówek w języku obcym. Warto stworzyć spis szczegółowy, łatwy do zapamiętania i dostępny w widocznym miejscu. Metoda? Duży kalendarz ścienny lub biurkowy, kalendarz maturalny do wydruku, prosta aplikacja typu "kalendarz z zadaniami" lub "notatnik z checklistą". Kiedy zintensyfikować powtórki? Dobra okazja do przyspieszenia powtórek to nadchodzące ferie zimowe– w razie zaległości warto wykorzystać je do nadrobienia materiału.

Jak motywować się do powtórek maturalnych?

Podparciem do nauki musi być zawsze indywidualna motywacja. Nie ma złotej metody, która sprawdzi się w każdym przypadku. Pomocnym na pewno okaże się wizualizacja kalendarza i uświadomienie sobie, że w styczniu wciąż pozostaje stosunkowo dużo czasu na przyswojenie materiału. Tym, którzy preferują motywację humorystyczną można polecić m.in. strony typu "zegar maturalny", odliczające dni, godziny i sekundy do startu egzaminu dojrzałości. Większość pedagogów poleca motywację pozytywną, opartą na sprawczości, rytuałach uczenia się i mikro nawykach. Najlepszą motywacją będą zatem wszelkiego typu własne podsumowania: "to udało mi się zrobić w tym tygodniu, w trakcie weekendu, w tym miesiącu", „tyle słówek nauczyłem się…", "do opanowania zostało mi jeszcze tylko X wzorów z matematyki". Checklistę z osiągnięciami warto umieścić w widocznym miejscu, na bieżąco uzupełniać i nagradzać się za konkretne osiągnięcia.

Utknąłeś z powtórkami do matury? Oto możliwe przyczyny:

próbujesz przyswoić zbyt dużą ilość materiału na raz ,

, materiał powtórkowy nie został prawidłowo podzielony (tematycznie i chronologicznie "do zrobienia od – do"),

nową wiedzę nadbudowujesz na materiale, który nie został jeszcze utrwalony,

powtarzasz wyrywkowo, chaotycznie, z doskoku,

nie masz prawidłowo wdrożonej rutyny powtórek ,

, system powtórek nie jest zgodny z twoim dominującym stylem uczenia się (pamięciowy, wzrokowy, słuchowy),

(pamięciowy, wzrokowy, słuchowy), nie masz wystarczających zasobów – dodatkowych ćwiczeń, materiałów edukacyjnych, przykładowych arkuszy itd.

Nauka samodzielna, w parze, grupowo

Samodzielne powtórki nie muszą – i nie powinny – polegać jedynie na pamięciowym przyswajaniu wiedzy. Warto testować kilka metod i wdrażać jedynie te, które przynoszą skutek. Zamiast standardowych notatek można rozrysowywać mapy myśli, mapy skojarzeń, nagrywać własne notatki audio z materiałem powtórkowym lub korzystać z podcastów edukacyjnych. Powtórki maturalne w parach mogą pomóc osobom mającym problemy z automotywacją. Jest to rozwiązanie mocno niedoceniane, które w prosty sposób pomaga również uczniom mającym problemy z budowaniem elokwentnych wypowiedzi ustnych. Powtórki grupowe warto przetestować m.in. przy utrwalaniu wiedzy z przedmiotów humanistycznych i języków obcych (prosta metoda wzajemnego odpytywania się z materiału).